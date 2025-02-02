Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza atmayan milli yıldızla ilgili sürpriz bir karar aldı.

İLK 11'DE OLMAYACAK

Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve performansında düşüş görülen Yunus Akgün, Gaziantep FK maçında yedek kulübesine çekilecek. Okan Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Roland Sallai'ye görev verecek ve performansı düşüşte olan Yunus Akgün'ün de hem dinlenmesi sağlanacak hem de formanın garanti olmadığı mesajı verilecek. Öte yandan Ajax maçında sakatlık yaşayan Yunus'un riske edilmemesi için de bu kararın alınması bekleniyor.

3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, milli futbolcunun yeni sözleşme için Galatasaray'dan 3 milyon euro istediğini iddia etmişti. Bu haber üzerine bazı Galatasaray taraftarları, Yunus Akgün'e serzenişte bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.