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Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalamayan ve 3 milyon euro talep ettiği öne sürülen Yunus Akgün'ü Gaziantep FK karşılaşmasında kulübede oturtacak. Buruk'un bu kararı formanın garanti olmadığı mesajını vermek için aldığı belirtildi.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi Yunus Akgün krizi yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, yeni sözleşmeye imza atmayan milli yıldızla ilgili sürpriz bir karar aldı.

İLK 11'DE OLMAYACAK

Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve performansında düşüş görülen Yunus Akgün, Gaziantep FK maçında yedek kulübesine çekilecek. Okan Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Roland Sallai'ye görev verecek ve performansı düşüşte olan Yunus Akgün'ün de hem dinlenmesi sağlanacak hem de formanın garanti olmadığı mesajı verilecek. Öte yandan Ajax maçında sakatlık yaşayan Yunus'un riske edilmemesi için de bu kararın alınması bekleniyor.

3 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, milli futbolcunun yeni sözleşme için Galatasaray'dan 3 milyon euro istediğini iddia etmişti. Bu haber üzerine bazı Galatasaray taraftarları, Yunus Akgün'e serzenişte bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAtilla Tanin:

Maç zora girsin Yusuf Yusuf alacak yunus Yunus’u Gerçi Yunus yerine çok iyi oyuncuları Kadir sağlam’ı maça atamışlar gs böyle hakemi Avrupa dönüşü maça yetiştirmesi yine emek hırsızlığı olacak anlamına geliyor

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Haber YorumlarıHurifade:

Acaba hangi kulüp sana o parayı verir? Klasik istikrarsız Türk futbolcusu hiçbir yerde tutunamayan.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Doğru karar kaç haftadır yokları oynuyor zaten. Kendine çeki düzen versin...

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Haber YorumlarıİSTANBUL BİLGİ İSLEM:

yabancı futbolcular her hafta süper oynuyorla dimi.ama türk futbolcu olunca itin kakın keremede aynısını yaptınız ne oldu .

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Türk oyunculara herhalde bu yüzden çok fazla para verilmiyordu önceki senelerde. Çünkü Galatasaray Yunus un maaşını artirdikça astarını istemeye başladı. Fazla aldıklarında şımariyorlar ayrıca istikrarsızlar 5 maç iyi oyna 8 maç kötü oyna...

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