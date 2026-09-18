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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor deplasmanı için Trabzon'a geldi

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor deplasmanı için Trabzon'a geldi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, İstanbul'dan özel uçakla Trabzon'a geldi. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızı kafile, güvenlik güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı kafilede, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.

Kaynak: AA
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