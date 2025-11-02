Haberler

Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Güncelleme:
Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, Serie A'da yeniden formunu buldu. Atalanta maçında takımına galibiyeti getiren golü atan İtalyan yıldız, hem maçın adamı hem de ayın oyuncusu seçildi.

  • Nicolo Zaniolo, Udinese'nin Atalanta'yı 1-0 yendiği maçta 40. dakikada gol attı.
  • Nicolo Zaniolo, son dört maçta üç gol atarak Udinese'de ayın oyuncusu seçildi.
  • Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'dan kiralık sözleşmesinde 10 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

İtalya Serie A'da oynanan Udinese-Atalanta mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. Udinese, evinde konuk ettiği rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golünü 40. dakikada Nicolo Zaniolo attı. Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu, son dört maçta üçüncü golünü kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

MAÇIN ADAMI VE AYIN OYUNCUSU

İtalyan yıldız oynadığı son dört maçta üç kez gol sevinci yaşadı. Maçın adamı seçilen 26 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Udinese'de ayın oyuncusu ödülüne de layık görüldü.

OPSİYON 10 MİLYON EURO

Sezon başında 2,5 milyon euro bedelle Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo'nun sözleşmesinde 10 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Udinese yönetiminin, oyuncunun performansından oldukça memnun olduğu ve devre arasında opsiyonu devreye sokabileceği iddia ediliyor.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
