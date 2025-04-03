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Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan olay yaratacak Mourinho paylaşımı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından Okan Buruk'un burnunu sıcak Jose Mourinho ile ilgili olay yaratacak bir video paylaştı. Sarı-kırmızılıların "Galatasaray delirtir" notunu düştüğü paylaşım, etkileşim yağmuruna tutuldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Galatasaray, karşılaşmanın ardından Okan Burak'a fiziki müdahalede bulunan Jose Mourinho ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"GALATASARAY DELİRTİR"

Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesaplarından Mourinho'yu hedef aldı ve söz konusunu videolu paylaşımına "Galatasaray delirtir" notunu düştü. Söz konusu videoda Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın da yer alması dikkat çekti. Dikkat çeken paylaşım, sarı-kırmızılılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan olay yaratacak Mourinho paylaşımı

OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI

Maçın ardından Okan Buruk'un yanına giden Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıktı. Yere düşen Okan Buruk, bir süre sonra ayağa kalktı ve kendi futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Buruk'a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlendi ve güçlükle sakinleştirildi.

Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray'dan olay yaratacak Mourinho paylaşımı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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