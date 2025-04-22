Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-1 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri Konyaspor ile oynanan yarı final karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, yeşil-beyazlıların kalecisi Deniz Ertaş'ın sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında da konuştu.

"HİKAYESİ FARKLI OLDU"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Bu çeyrek final ve yarı finale bakınca, hikayesi, oyunu daha farklı oldu. En büyük nedenlerinden birisi istememiz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu tüm oyuncularım gösterdi. Bazı mevkilerde değişiklik yaptık. Onların performansları sevindirici. Onlara verdiğimiz şanslar önemliydi.

"FİNALİN HEYECANINI YAŞAYACAĞIZ"

En önemlisi, maçtan sonra taraftarımızla birlikte kutlamak. Maç sonu birleştik yine her zamanki gibi. Bizim için final oynamak ve kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu götürmek önemli. Finalin heyecanını yaşayacağız.

"FENERBAHÇE MAÇINDA GÖSTERDİK"

Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Son 3 lig maçı ve Fenerbahçe maçında bunu gösterdik. Bizim için önemli bu. Oyun olarak üstüne koyduk. Bugün de büyük bir bölümde, belirli dakikalar dışında rakibimize az pozisyon verdik ama belli bölümlerde verdiğimiz pozisyonlar oldu. Son maçlara bakınca rakiplerimize çok pozisyon vermedik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde kırdık. Çok kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi.

"BİR AVANTAJIMIZ VAR"

Hedefimiz artık kupayı da kazanmak. Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama çok maç var. Maçtan önce de söyledim, yukarıya doğru giden bir çizgimiz var, bugün o çizgiyi biraz daha yukarıya çektik. Kalan lig maçlarını da aynı şekilde önemsememiz gerekiyor ve önemseyeceğiz.

CAMİAYA SESLENDİ: KONSANTRASYON

Eyüpspor maçında da aynı istek ve aygı duygu ile başlayıp aynı konsantrasyonla devam edersek her maç bizim için kolay oluyor. Hiçbir avantajımız yok gibi ligde devam edeceğiz. Çok ciddi olmamız gerekiyor. Galatasaray camiasına konsantrasyon diyorum."

DENİZ ERTAŞ'IN TRANSFERİ

Okan Buruk, Galatasaray'a transfer haberleri çıkan Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş ile ilgili şu ana kadar bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. Başarılı teknik adam, "Deniz Ertaş için Galatasaray'a transfer haberleri çıktı. Size ulaşan bir şey oldu mu, sizin bir değerlendirmeniz oldu mu?" sorusunun ardından, "Yok. Bizim herhangi bir düşüncemiz olmadı şu ana kadar Deniz'le ilgili. O yaş grubunda Jankat gibi bizim için önemli, ileriye dönük oyuncumuz var. Önümüzdeki sene kaleciyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz ama Deniz'le ilgili bir düşüncemiz olmadı" yanıtını verdi.