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Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

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Bu akşam saat 21.00'de Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Hakim Ziyech, dev maçın kadrosunda yer almayacak. 31 yaşındaki Faslı yıldızın kadroya alınmama sebebine dair bir bilgi verilmedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya saatler kala çok konuşulacak bir karara imza attı.

ZIYECH'I KADRO DIŞI BIRAKTI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacak. Söz konusu haberde 31 yaşındaki Faslı yıldızın kadroya alınmama sebebinin sakatlık mı yoksa teknik ekip kararı mı olduğuna dair bir detay verilmedi.

Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

ZIYECH'IN SEZON PERFORMANSI

Geldiği günden beri beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech, bu sezon sadece 3'ü ilk 11 olmak üzere 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol katkısı veremeyen tecrübeli futbolcunun yalnızca 1 asisti bulunuyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılılarda kiralık olarak geçiren ve sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan Ziyech'in Cimbom ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 16 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 21.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı dev maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Okan Buruk, Trabzonspor maçına saatler kala yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Cehenneme kadar yolu var. Ben hiç Galatasaray da böyle umursamaz kendi kafasına göre hareket eden birini görmedim Eyüpspor maçında uykuya dalmıştı utanmaz. takımın disiplinini bozuyor

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Haber Yorumlarısadece kadir:

bize ruhunu koyacak futbolcu lazım. çokta şeey değil yani. Okan hoca ve yönetim 2. dönem yedek kulübesine daha ciddi ve skoru değiştirebilecek kadro oluşturması lazım. Efe akmanı da kiralık bir takıma mı gönderiyorlar ne yapıyorlarsa yollasınlar boşuna kadro kalabalığı, GS de top koşturacak bir özelliği yok. Eyüp Aydının kumaşı ondan daha iyi ama Efe kadar şans verilmiyor.

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Haber YorumlarıMahmut Şahin:

mümkünse tesislere de almayalım.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ziyech kadar ruhsuz bir topçu görmedim. Takıma zarar veriyor , gönderilmeli

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Eskiden yıldız olabilir ama ben GS de bir yıldızlığını görmedim.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne sakatlığı adam maçlarda yok ki sakatlansın

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