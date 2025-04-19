- Okan Buruk : "Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk :

"Hem oyun olarak hem de psikolojik güçlüyüz"

"Rakibimize çok şans vermeden çok net galibiyet aldık"

"Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet mental olarak hepimizi yukarıya çekti"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK'ya çok şans vermeden net bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Az maçımız kaldı. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bodrum FK iyi savunma yapan bir takım. Özellikle savunma oynamasını bekliyorduk. Hoca değişikliği sonrasında oynadıkları bütün lig maçlarında, Fenerbahçe maçı dışında gol yemedi. Orada çok farklı ile çıkmışlardı. Savunma özellikli oynadılar. 4 stopere yakın bir oyun oynadılar. Sabırlı, sakin, öne doğru oynadık. Bu da bize duran toplarla birlikte birçok pozisyon getirdi. İlk yarıda çok fazla şut attık. Maçı rahatlatmak için ikinci golü bulmamız gerekiyordu. İkinci golü çok geç bulduk. Oyun olarak güçlü bir oyun oldu. Doğru bir şekilde sahaya yayıldık, topu erken kazandık. Rakibimize çok şans vermeden çok net galibiyet aldık. Son 2 maçı gol yemeden bitirdik. Sahamızda üst üste 5 maç gol yemedik. Pozisyonlara girip, gol yemediğimiz için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Az maçımız kaldı. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor olacak. Salı günü kupa yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağız. Pazar günü Eyüpspor maçı var. Önemli bir yol aldık. Hem oyun olarak hem de psikolojik güçlüyüz. Kupada finale yükselerek, lig maçını da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe ve Samsunspor deplasmanlarından alınan galibiyetlerin takım üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleyen Buruk, "Fenerbahçe deplasmanından başlayarak Samsunspor ile birlikte 2 zor deplasmandan alınan galibiyetin belki üzerimizde yaptığı psikolojik de bir üstünlük var. Bunu da olumlu olarak sahaya yansıtıyoruz. Son haftalar geldi. Odaklanmanız da çok fazla. Sadece oynayan değil, oynamayan oyuncuların da enerjisi önemli. Bunu kulübede görüyoruz. Takım savunmasını önde kuruyoruz, geri kazanıyoruz. Lemina ve Torreira gibi topu geri kazanma özelliği olan oyuncularla oynamanın da faydası var. Bu da arkadaki oyuncuların performansını yukarıya çekiyor" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet mental olarak hepimizi yukarıya çekti"

Galatasaraylı taraftarların tribünleri doldurarak şampiyonluğa inandığını ve istediğini gösterdiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bugün cuma akşama olmasına rağmen stadının dolduğunu görüyoruz. Bu da onların ne kadar istediğini, inandığını gösteriyor. Bizim sahada oynadığımız oyun da çok önemli. Bu birlikteliği yukarıya çektiğimizde çok önem kazanıyor. Hafta sonu ligde Eyüpspor gibi iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bu enerjimizi oraya da taşımamız gerekiyor. Maç kazandıkça performanslar daha yukarıya çıkıyor. Özellikle Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet mental olarak hepimizi yukarıya çekti" açıklamasında bulundu.

Aldıkları şampiyonlukların hepsinin zor olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "İlk sezonumuzda Fenerbahçe ile çekiştik. İkinci sezon son maça kadar gitti. Bu sene de aynı zorlukta. 3'ünü de ayırt etmiyorum. Her takımın iyi veya kötü olduğu yerler oluyor. Avrupa'da başarılı olmayı çok istiyorum. Bu sene olmadı, geçen sene olmadı. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi ile birlikte götürdük. İlk sene bu anlamda daha kolaydı, haftada tek maç vardı. Geçen sene de, bu sene de aynı şeyi yaşadık, elendiğimiz maçlar sonrasında hem taraftarımızın hem de bizlerin psikolojik olarak aşağıya düşmesi, buradan çıkıp yükselmek önemli şeyler. Tabii Avrupa için üzülüyorum. Dün maçları seyrettik, bu maçları seyrederken 'Neden biz de olmadık' diye üzülüyorum. Avrupa'da devam etmek için de kadro yapınızın ve şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Bu sene çok kritik yerde çok fazla eksildik. Bu da bizim bir yanan da Avrupa'dan elenmemize yol açtı" dedi.

"Başkanımız bizimle ne kadar çalışmak isterse biz o kadar buradayız"

Gelecek sezon takımda olup, olmayacağının sorulması üzerine Buruk, "Benim gibi Galatasaraylı birinin, Galatasaray istediği sürece burada olmak isteyeceğimi net olarak söylemem gerekiyor. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak benim için büyük gurur. İki sene şampiyonluk yaşadık. Bu sene şampiyonluk yolundayız. Galatasaray teknik direktörü olmak benim için çok önemli ve değerli. Başkanımız, yönetim kurulumuz, bizimle ne kadar çalışmak isterse biz o kadar buradayız" diye cevap verdi.