Okan Buruk'tan uzatma tepkisi: Türk hakemleri bayılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 biten Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Buruk, maçın başında iyi oynamadıklarını, ancak devamında daha iyi olduklarını belirtti. Maçın sonundaki uzatma dakikalarını eleştiren Buruk, ''Maçı kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Türk hakemleri topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar.'' dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında uzatma süresinin az olduğunu belirtti.
  • Okan Buruk, Türk hakemlerinin oyunu durdurmayı sevdiğini ve topun oyunda az kalmasına bayıldığını ifade etti.
  • Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 berabere biten Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TEHLİKE YARATMA ŞANSI VERDİK'

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "Maçın başını belki iyi oynamadık. Devamında daha iyiydik. Özellikle ikinci yarı belli bir dakikadan sonra oyunu tamamen aldık. Rakibin bazı geçişleri oldu. Tehlike yaratma şansı verdik." dedi.

"BECERİ EKSİKLİĞİ VARDI"

Okan Buruk sözlerine devam ederek, "Maç rakamlarının daha net gol pozisyonları getirmeliydi. Beceri eksikliği vardı. Rakip ceza sahasına çok rahat gittik, kanatlardan rahat gittik. Çok net baskı görmedik rakipten. Trabzonspor'un bu oynadığı 10 haftaya bakınca, rakiplerine şut attıran, pozisyon veren bir takım ama çok fazla da pozisyona giren bir takım. Gol beklentisi rakibimizden daha yüksek tuttuk. Rakibimizin de oyun içerisinde gol atabilir tehlikesini hissediyorsunuz kalenizde. Direkt oyunu Onuachu'ya iyi oynuyorlar. Ceza sahası dışı şuttan iyiler, duran toplarda iyiler. Biz de duran topları daha iyi kullanabilirdik. Bazen kötü ve acele kullandık." ifadelerini kullandı.

"KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA KALDIK"

Kendi kalitelerinin altında kaldıklarını ifade eden başarılı hoca, "Mücadele gücü yüksekti. Fiziksel olarak iyi bir rakip. Seremonide görünce fiziksel olarak iyi olduklarını fark ediyorsunuz. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Savunmada 5-3-2'ye döndüler son bölümde. Ürettik ama beceri eksikliği vardı. Son pasları, son ortaları, şutları daha etkili kullanabilirdik. Kendi kalitemizin altında kaldık." yorumunu yaptı.

"HAKEM YÖNETİMİ KÖTÜ DEĞİLDİ"

Maçın hakeminin kötü bir performans sergilemediğini dile getiren Buruk, "Belki golü bulsaydık... İki tane ofsayttan dönen top var. Rakip 10 kişi kaldı. Uzatma süresi az oldu. Hakem yönetimi kötü değildi. İki takımın da memnun olmadığı birçok şey oldu ama hakeme bir şey diyemem.' dedi.

"TÜRK HAKEMLERİ BAYILIYOR"

Karşılaşma sonuna eklenen uzatma dakikasını az bulduğunu dile getiren Okan Buruk, 'Maçı kötü yönetmediler ama en sevdikleri şey oyunu durdurmak. Süreyi de az ekledi oyunun sonuna. Uyarabilirdi Onana'yı, belli bir dakikadan sonra Onana tüm autları geç attı. Türk hakemleri genel olarak oyunu durdurmayı seviyorlar. Türk hakemleri topun oyunda az kalmasına bayılıyorlar." şeklinde konuştu.

"SONUÇTA LİG İKİNCİSİYLE BERABERE KALDIK'

Okan Buruk sözlerini, "Bugün de eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız Davinson, Singo, İlkay yoktu. Jakobs kulübeden geldi ama 15-20 dakikalık gücü vardı. Bir sonraki maçta kadro olarak daha kalabalık olacağız. Devre arasında Yunus'un ağrısı vardı. Görmek istedik ve sonra oyundan çıkardık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Burada da bir sonraki maça oyuncularımı en diri şekilde hazırlamalıyım. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz. Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Orada büyük hedeflerimiz var, yürüme şansımız var. Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı. Tüm maçları kazandık, 2 tane Trabzonspor ve Beşiktaş beraberliği var." şeklinde noktaladı.

Zeynel Alpaydın:

O Türk hakemlerinin sayesinde bugün beraberliği kurtardın Oksn efendi yoksa o penaltı verilmez miydi

