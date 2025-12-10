Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Monaco maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNAL PASINDA HATA YAPTIK"

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik. Monaco ikinci yarıya istekli başladı. Baskılarda zaman zaman yanlış yerden gittik. İkinci topları da alamadık. Arka tarafı çok kötü ama ön tarafı çok iyi bir takım Monaco... Belki bitiremedikleri de çok pozisyon oldu. Maçı belki 1-1 bitirebilirdik. Son bölümde riskler aldık. Daha iyi kullanabilsek topları, beraberliği bulabilirdik." dedi.

"ZORLU BİR PERİYOT"

Atletico Madrid maçını kazanmak istediklerini ifade eden Buruk, "Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız." sözlerini sarf etti.

"KAZANARAK DEVAM ETMEK İSTEYECEĞİZ'

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz." ifadelerini kullandı.

''BİR SONRAKİ MAÇI KAÇIRACAK''

Maçta sakatlık yaşayarak oyundan çıkan kalecisi hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Yarın MR'dan sonra net belli olacak. Bir sonraki maçı kaçıracak gibi. Bu süreçte bir tek kaleci kalmıştı sakatlanmayan bizim için." şeklinde konuştu.