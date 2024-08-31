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Okan Buruk'tan sürpriz stoper tercihi! Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Halil Umut Meler oturacak.

İLK 11'LER

Adana Demirspor : Deniz, Semih, Gravillon, Manev, Abdulsamet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Ali Yavuz, Nabil, Abat.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CİMBOM YARA SARMAYA ÇALIŞACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

ADANA TEMSİLCİSİ 3 MAÇTA 1 PUAN ALDI

Ligin ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan Adana ekibi, üçüncü maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalıp ilk puanını almıştı. Adana Demirspor, geçen sezon Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu.

EKSİKLER

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, müsabakada görev yapamayacak. Eşinin doğum yapmasından dolayı İngiltere'ye giden Gabriel Sara kadroda yer almadı. Adana Demirspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

41. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, 41. kez karşı karşıya gelecek. Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 22, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 40 maçta attığı 67 gole karşılık Adana Demirspor, sarı-kırmızılı takım karşısında 32 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip ile lacivert-mavililer arasında Adana'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibinin üstünlüğü bulunuyor. Adana'daki 20 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 6 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada üstünlük kuramadı. Galatasaray, 20 maçta 18 gol atarken Adana Demirspor, 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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