Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçı öncesinde konuştu. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Buruk, "Fenerbahçe, puan kaybetti ama biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Rakibimiz kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık, yine aynı konsantrasyonla çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HAVA VE ZEMİN OLARAK ŞANSLI BİR GÜNDEYİZ"

Zemine değinen Buruk, "Hep söylüyoruz, zor bir deplasman ama hava ve zemin olarak şanslı bir günümüzdeyiz. Hava, bu mevsime göre çok soğuk değil. Güzel bir zemin var. Oyuncular, zemini görünce mutlu oldu. Bizim için önemli bu. Oyun içerisinde hem 3'lü hem 4'lü olacağız" sözlerini sarf etti.

"SİVASSPOR LİGİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Sivasspor'un tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Buruk, "Sivasspor, kolay şekilde tehlike yaratabilecek bir takım. Geri dönüşü de iyi yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Önde etkili oyuncular var. Yüksek toplar ve savunma arkası koşularda Koita tehlikeli bir oyuncu. Önde oyuncular tehlikeli. Onlara önlemler aldık. Zaman zaman rakibi karşılarken ve hücuma çıktığımızda 3'lü olacağız, ikisini birden oynayacağız bugün. Rakibimizin de 5'li sistemle oynaması avantaj ve dezavantaj yaratabilir. Kalitemizi kullanmak istiyoruz. Amacımız kazanmak" dedi.

FENERBAHÇE'NİN PUAN KAYBI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olması hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe, puan kaybetti ama biz bugün kazanırsak puan farkını açabiliyoruz. Rakibimiz kaybetmese de bu maça aynı konsantrasyonla çıkacaktık, yine aynı konsantrasyonla çıkacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
img

Özel'in kulesi Erdoğan'ı kızdırdı
img

Galatasaray 10 kişi! İlk gol geldi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

okan seni bayağı fener korkusu sarmış yakalanacağım diye ödün kopuyor korkunun ecele faydası yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.