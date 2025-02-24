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Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürmesine tepki gösterdi. Buruk, Portekizli teknik adam için "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta 0-0 beraberlikle tamamlanan Fenerbahçe derbisinin ardından Sarı-lacivertlilerin teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

" AĞLAMAYA DEVAM ETSİN"

Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekmek isteyen Buruk, "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerini sarf etti.

"ONLAR BAŞVURSUNLAR"

"Mourinho 'Galatasaray eğer şampiyon ve büyük takımsa her maçına yabancı hakem ister' dedi" şeklindeki soruyu yanıtlayan Okan Buruk, "Onlar karar veriyor biliyorsunuz. O konuda biz karar veremiyoruz, onlar karar veriyor. Gerekli başvuruları yapsınlar" ifadelerini kullandı.

"DAHA KÖTÜ HAKEM GÖRMEDİM"

Hakem Vincic'in performansını değerlendiren Buruk, "Bu kadar kötü bir performans gösteren derbi hakemi hatırlamıyorum. Bütün maçı durduran, saçmasapan fauller veren... Bizim aleyhimize bütün maç! Verdiği kararlar, gösterdiği kartlar, vermediği eller, fauller... Birçok şeyi aleyhimize verdik. Maç öncesi ne kadar baskı altında olduğu yüzünden belliydi. Bu kadar tecrübeli, final yönetmiş bir hakemin elinin ayağının titremesi... 3 kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdü. O kadar bekliyordu ki... Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün iki kere topu yerde sektirmesi var, basketbolcu gibi. Dördüncü hakem 'el' diyor. Dördüncü hakem Türk olduğu için dinlemedi, 'sen karışma' dedi. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı. Oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesi yüksek değildi. Türk hakemlerden iki misli durdurdu oyunu. Kendi performansının çok altındaydı. İlk defa Türkiye'de bir derbi yönetiyor. Bunun baskısı vardı. Ben taraflı olabilirim, farklı bakabilirim ama oyunu o kadar çok durdu ki bunla ilgili Türk hakemlerinin hakkını yiyormuşuz. Oyun yavaşlatmada daha kötüleri varmış" dedi.

MOURİNHO'NUN VINCIC GÖRÜŞMESİ

Mourinho'nun hakem ekibiyle maçtan sonra görüşmesine değinen Buruk, "Mourinho, hakem odasına girdi. Türk hakeme hakaretvari konuşması çok yanlış. Bunlar yönetse böyle olurdu diye... Bu çok yanlış. Türk hakemlerini bu kadar küçük düşürmeye inanamıyorum, kınıyorum. Yabancı hakem gelse de böyle kötü yönetiyor. Türk hakemi baskı altına alırsan o da kötü yönetiyor. Bu baskı ortadan kalkmalı. Hangi maça kim gelirse gelsin, doğru yönetecekse, hak yemeyecekse, objektif olacaksa gelsin. Ondan sonra hepsi boş konuşma oluyor." sözlerini sarf etti.

Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarım5t6gxmmnx:

okan kadar algıcı birini tanımadım. yabancı hakem olunca 5 sarı, türk hakem olunca kart yok.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bu Okan'ın derhal iyi bir psikiyatriste götürülmesi ve tedavi ettirilmesi gerekiyor. Bunun ki artık taraftarlığı ve fanatizmi çok çok aştı. Yazık gerçekten. Komplekaleri yüzünden artık iyice dengesini kaybetti.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenevliler isterseniz bir sonraki derbide "Acun derbide hakem olarak görev yapmazsa U19 la oynarız" diyip bir daha kaçın maçtan ;) ;) hahahahaha

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Haber YorumlarıErsin Aktaş:

ahha hahaa haha penaltı yok olan ağlama la

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Haber YorumlarıVll. Murat:

Gaysarayli ULTRAVESTİLER kudurmuş

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Yerden göğe kadar haklısınız. Atı almış Uskudar'i cokdan geçmişsiniz. Fakat bir gün hesap verirsiniz sanırım. Ben şampiyon olmasını dahi istemiyorum Fenerbahce'nin. Ha siz çok mu iyi futbol oynuyorsunuz. Kesinle hayır. Avrupa da averaj takimi oldunuz. Ülkemiz de bu gün nasıl geldiğinizde belli. Tebrikler. Morinho bem ce ağlamaya devam etsin. Önune gelenin 5 attığı takımlara yenilir puan kaybedersen ağlamayacaksın.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan beraberliğe çok sevindiniz bir tek şutunuz bir korneriniz yok o kadar korktunuzki beraberliğe bayram ettiniz eziklet

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

melike taştan avrupada averaj takımi oldunuz hangi yüzle yorum yapiyorsun kac gündür ortada yoksun

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Helal olsun Okan Buruk. morinyonun dediklerini yutturdun ona. onlar istiyor ki oynamadan puanları cebe indirelim. Hala ona inanan kuş beyinli varmı merak ediyorum.

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Haber YorumlarıÜmit S:

Okan Buruk iyice zıvanadan çıktın artık. Her maç sonrası hakem konuşmaktan bıkmadın mı usanmadan mı. Hakem gayet normal bir maç yönetti. Sen hakemden önce takıma bak posizyonun yok ya Rams parkta. Madem yönetemiyor hakemler eğitimine gir hakem ol öğret hakemliği.

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