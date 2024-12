Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafine TV'de Merve Toy'un sorularını yanıtladı. Buruk Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı.

"HEDEFTE AVRUPA VAR"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"3. sezonumdayım, 2 şampiyonluğum var. Bu sene bir de Avrupa hayalimiz de var, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. O hayalle yaşamak güzel. Olur olmaz onu bilemezsiniz ama yapılan yatırımlara bakıldığında hedeflerin buralarda olması gerekiyor, 3 Türk kulübü için de.

"AVRUPA'DA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bu 2 yılda 2 şampiyonluk daha kazanmak kısa vadede hedefim. Birincisi 5. yıldız hedefimiz var, onu gerçekleştiren teknik direktör olmak isterim. Hem de Avrupa'da final oynamak, onu yaşamak çok önemli. Uzun vadede ise Avrupa'da çalışmak istiyorum. Premier Lig gibi Serie A gibi Avrupa'nın önemli liglerinde bir Türk teknik adam olarak çalışmak isterim. Pek çok Türk oyuncumuz Avrupa'da ses getiriyor. Belki Türk teknik direktörler de Avrupa'ya giderse, kendim için söylüyorum güzel olur. İleride bir gün daha farklı bir ligde çalışmak isterim. Futbolcuyken İtalya'da 3 yıl çalıştım, bana çok şey kattı. Her Türk için bir gurur olur bunu yaparsam. Arda'yı Hakan'ı izlerken gururlanıyoruz. Daha önce bu oldu, Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile bunu yaşadık. Nuri Şahin'in başarılı olacağına inanıyorum, daha ilk senesi. Premier Lig'in Avrupa'nın bütün liglerinin önünde olduğunu düşünüyorum, gelirleri de çok yüksek. İtalyanca konuştuğum için Serie A bana daha yakın olabilir.

FENERBAHÇE, MANU'DAN İYİ OYNADI

Yakın zamanda bir Premier Lig takımıyla oynadık, onlara karşı ne yapabileceğimizi gördük. Fenerbahçe de Manchester United maçında daha üstün olan taraftı bence. Bence kafa kafaya oynayabildiğimizi gösterdik. Geçen sene de bu sene de.

"BURADA OYUN ÇOK DURUYOR"

Ligimizde bazı maçlar güzel, bazı maçlar zevksiz oluyor tabii. Özellikle rakiplerimizin maçlarını izlerken, onların puan kaybetmesi için bir heyecan yaşıyorsunuz. Bu seneye baktığımızda Göztepe'yi seyredince... Çok hızlı ve atletik bir takım, hareketli geçiyor maçları. Aynı şekilde Samsunspor da bu sezonun flaş takımı. Eyüpspor yine Arda ile beraber iyi işler yapıyor. Burada birçok etken var. Premier Lig'de zeminler inanılmaz, Türkiye'de bunu yakalayamıyorsunuz. Bir de teknik direktörlerin oyuna bakışı önemli, burada birçok takım oyunu yavaşlatmaya çalışıyor. Biz geçen Bodrum maçı oynadık, ilk 45 dakikada 21 dakika oyunda kaldı top. Hakemlerin aynı şekilde oyunu çok durdurması oyunun zevkini düşürüyor.

"'HAKEMLE ŞAMPİYON OLDUN' DEMEK AYIP"

Biz bir şey olmasa bile hakem konuşuyoruz ülkemizde. Hep konuşulacak herhalde, onun önüne geçemeyeceğiz. Emeğe yapılan saygısızlık bence, her takım için. En ağırı o. Her gün antrenman yapıyorsunuz, haftada iki maç oynuyorsunuz ailenizden uzaksınız, bu kadar zorluk çekiyorsunuz. Sonra bir anda 'Hakem sayesinde kazandın, şampiyon oldun' diyorlar. Bu çok büyük bir saygısızlık, kendim için söylemiyorum. Her takım için böyle. Bu kadar emek verilen bir ligde ve dünyada insanların emeklerinin hiçe sayılması adil değil. Sosyal medyayı biraz düzeltebilirsek, her şeyi düzeltebiliriz aslında. Orası elden kaçmış gibi gözüküyor, herkes diğer takımın aleyhinde bir şeyler yapıyor. Kazananın hakkını her zaman vermek gerekiyor. Hep bahaneler, hep bahaneler, hep bahaneler...

MERTENS'İN GELECEĞİ

Geçen sene de aynısını demiştik bir yıl uzattık (Gülerek). Bazen oyuncular da bir yıl devam etmek istiyor. Sezon bittikten sonra bunlar net şekilde olur. Sezon sonu vereceği karar önemli oraya tabii ki hazırlık yapıyorsunuz. Bir hazırlığımızın olması kesinlikle gerekiyor. Ocak ayı sonrası net şekilde göreceğiz.

"2000 KADROSU DAHA İYİ"

2000 kadrosu mu? Mevcut kadro mu?

2000. Orada ben de oynadığım için oraya biraz şey gidiyor...

OSIMHEN SENEYE KALACAK MI?

Osimhen konusu erken. Biraz zaman geçmesi lazım ama niyetimiz belli. Galatasaray her zaman oyuncuları tutmak için elinden geleni yapar. Başkan ve yönetimimiz ellerinden geleni yapacaklardır net şekilde. Ama erken, oyuncunun da kafasını karıştırmadan, futbola odaklı gitmek gerekiyor. En çok hoşuma giden takım oyuncusu olması. Karşı karşıya pozisyonda pas veriyor, benim için değerli şeylerden birisi bu. Savunmaya gelip top çıkarıyor. Bu kadar takımı sahipleneceğini düşünmüyordum.

"YİNE YÜKSEK PUANLAR KALACAK"

Her maç, potansiyel olarak bir kayıp. Biz her maçı kazanmaya ve kaybetmemeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde kaybetme lüksümüzünün olmaması, puan sayılarını artırıyor tabii ki. Bu sene de galibiyet sayılarının ve puan sayılarının yüksek olduğu bir lig bekliyorum.

Beklerle ilgili Galatasaray'da bir sıkıntı var diyebilir miyiz?

Hep vardı (Gülerek) Çok oyuncu oynattık orada. Bu sezon Jelert ve Jakobs transerlerini yaptık. Jakobs ufak tefek sakatlıkları dışında bizi memnun etmişti. Jelert yaptığımız bir yatırım ileriye dönük de bize katkı sağlayacak bir oyuncu, zaman içinde onu da kullanıyoruz. Elimizdeki oyunculara göre çözüm arıyorum ve hep çözüm bulduk.

"ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİK"

En zor sezonum geldiğim sezondu. Takım oluşturmak, yeni oyuncular... İkincisinde beklenti yükseldiği için zorlandık. Her puan kaybettiğinizde 15 puan kaybetmişsiniz gibi bir etki oluyor. Şu anda herkes mükemmeliyetçi, Galatasaray hep kazanmak ve iyi oynamak zorunda. Şu andaki tek zorluk çıtayı yükseğe koymamız. Mutsuzluğa çok alışkın bir taraftar topluluğu değil.

MUSLERA SÖZLERİ

Muslera'nın vereceği karara göre bir hazırlığımızın olması gerekiyor. Ama formda, çalışkan ve profesyonel bir kaleci için yaşın bir önemi yok. Buffon mesela 42 yaşında bıraktı. Muslera'nın kararı önemli olacak

"MOURINHO'YA GÜLÜP GEÇMEK LAZIM"

Sürekli bir gerilim ortamı olunca Mourinho, Türk futboluna adapte oldu.

Tam tersi. Onun zaten bu yönü var. Bu stratejisini çalıştığı tüm ülkelerde kullandı. Benim için de, Galatasaray için de konuştu. Stratejisi bu, bazen gülerek geçmek lazım. Önemli olan bu kadar önemli bir ismin Türkiye'de olması.

"KAVGA ETMEMELİYİZ"

Benim yapım böyle, sakin bir insanım ama yaptığım yanlışlar da oldu. Çıktığımız maçta ben maça odaklanmayı seviyorum. Maçtan önce Mourinho ile tokalaştık, maçtan sonra sarıldık ve bitti. Olması gereken de bu. Teknik direktörler de kendi arasında kavga ederse olay başka yere gider. Bazen duygusal cevaplar verebiliyorsunuz. Maç sonundaki tepkileriniz bazen doğru olmuyor. Açıklama yapmak için belki 1-2 gün beklemeniz gereken maçlar oluyor. İnsanları da kandırmamak gerekiyor, belki ben de yapmışımdır bunu, bilmiyorum. Doğru olan maçı yorumlayabilmek.

MUSLERA'NIN MOURINHO AÇIKLAMASI

Siz bir açıklama yapıyorsanız, bunun bir karşılığı olur. Mourinho da en son bizim Metin Öztürk'e cevap verdi. Muslera'nın Mourinho'ya cevap vermesini yanlış bir şey olarak görmüyorum.

ARDA, KENAN, HAKAN

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu. Alabilecek olsanız hangisini takımınızda görmek isterdiniz?

Üçünü de almak isterim. İhtiyaçla ilgisi yok, hepsini alabilirsek ona göre evriliriz, değişik bir sisteme geçeriz.

"ICARDI İNSANLARI GALATASARAYLI YAPTI"

Icardi, Galatasaray'ın taraftar sayısını ve kitlesini çok arttırdı. Çocuklara futbolu sevdirdi. Okullarda bakıyorum; Icardi için Galatasaraylı olanlar var. Futbolun reytinginin çok arttığını düşünüyorum. Bunda Icardi'nin etkisinin çok olduğunu düşünüyorum, varlığı çok önemliydi bizim için. Onun yokluğunu arayacağız, yaklaşık 6 aylık bir süreç. Ancak elimizde çok önemli oyuncular var. Icardi çok önemli bir karakterdi, onu özleyeceğiz.

"ERDEN TİMUR ÖNEMLİ BİR FİGÜRDÜ"

Erden Timur önemli bir figür, tabii ki geçiş süreci zorlu oluyor. Ancak hepimiz gelip geçiciyiz, Galatasaray hep başarılı oldu. Burada hizmet etmek için varız. Burada kimse kalıcı olmayacak, hepimiz için geçici bir görev. Erden Timur ile de hala görüşüyoruz. Başkanımız ve yeni yönetimimiz ne istersek yapıyorlar, hem iyi ortam hem de iyi kadro yaratmak başkanın ve yönetimin başarısı.