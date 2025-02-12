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Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler

Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarıda kalan Adana Demirspor maçındaki Mertens ile kazandıkları penaltı hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe için belki 5 penaltı sayabiliriz bu şekilde. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, yarıda kalan Adana Demirspor maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgi çarpıcı açıklamalar yaptı.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Yakından tanıdığımız bir stadyum. Bizi iki maç bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynamamız bizim için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama başlayacak ve devam edecek oyunculara güveniyorum.

"BUNU GALATA SARAY KULÜBÜ YARATTI"

Yaşadığımız ülkede insanların daha duygusal olması, en fazla istemesi.. Bunu da Galatasaray Kulübü yarattı, beklenti çok yüksek. Zaman zaman transferler gecikince baskı artıyor. Bir yandan yarışmamız, bir yandan transfer yapmamız gerekiyor. Bence ara transfer iyi geçti. En büyük sıkıntı 3 oyuncuyu kadroya yazabilmemiz oldu. Transfer dönemleri böyle geçiyor. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da buraya kadar geldik. Bundan sonra benim işim zorlaşacak, çok kaliteli bir kadromuz oldu.

"FENERBAHÇE BELKİ 5 TANE PENALTI ALMIŞTIR BU ŞEKİLDE"

"Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan hakaretler... Benim oyuncuma kim sahtekar diyor, TFF gerekli cezayı verecektir. Çünkü futbolun içinde o kadar çok şey sayabiliriz ki... Oyuncuların tavırları tabii çok önemli ama Fenerbahçe için belki 5 penaltı sayabiliriz bu şekilde."

"KİMSE BENİM OYUNCUMA SAHTEKAR DİYEMEZ"

"Futbolcular bunu bazen dener, oyuncu bazen gider faulü alır. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir sistem var. Buradaki hakemlerin hatalarını oyuncular üzerinden tartışmak çok yanlış. Hiçbirimiz bunun için 'Sen iyi yaptın' demiyor ama bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez."

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

"İlk maça göre daha eksik bir kadroyla geldik. Cezalı, sakat ve ayrılanları düşününce o maça göre 8-9 oyuncumuz yok. Yine de çok iyi bir 11'e sahip olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimizde de sakatlıklar var. İlk maç da güzel olmuştu, temiz bir maç olmuştu. Rakibimize çok saygı duyuyorum. İyi bir takıma karşı oynayacağız."

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI

Barış Alper Yılmaz ise "Morata çok büyük bir oyuncu. Osimhen, Mertens gibi çok kaliteli oyunculara sahibiz. Biz genç oyuncular onlardan bir şeyler öğrendiğimiz için çok şanslıyız. Onlar da benimle oynadığı için şanslı. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Bugün burada hocam ve kulübüm sayesinde oturuyorum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Hocam nerede görev verirse orada elimden geleni yapıyorum" dedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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