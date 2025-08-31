Okan Buruk'tan kaleci transferi açıklaması: Şimdi görüşmeye giriyorum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

''KALİTEMİZİ BİRAZ DAHA KOYABİLİRDİK''

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." dedi.

KALECİ TRANSFERİ

Kaleci transferi hakkında da konuşan Okan Buruk, "Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City'nin, Manchester United'ın bizim, PSG'nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Şimdi o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim." ifadelerini kullandı.

"BU GECE UZUN GEÇECEK"

Açıklamanın ardından basın toplantısına katılan Okan Buruk, "2-3 tane kaleci alternatifimiz var. Bu gece bizim için uzun geçecek. 1 kaleci kesinlikle kadromuza katacağız ama şu an ne durumda olduğumuz hakkında bir şey söyleyemiyorum." şeklinde konuştu.