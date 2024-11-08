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Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme

Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçının ardından yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya Türk futboluyla ilgili sözlerine gönderme bulundu. Buruk, "Bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, kalitemizin ne olduğunu gösterdik. Hep küçümsüyoruz kendimizi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Trabzonspor karşılaşmasının ardından Türk futboluyla ilgili sözlerine gönderme yaptı.

"CESUR KARARLA BAŞLADIK"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Bugün 3-4-1-2 şeklinde biraz da cesur bir kararla başladık. Rakibimizin dizilişi ve oyununa göre hazırlanma şansımız oldu. Bu maça 10 gün civarında hazırlanabildik. Diziliş olarak da ilk defa dörtlü savunma oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayla çıktık. Bence galibiyetten çok ötesini yaptık bugün 70 dakikalık bölümde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bazı eşleşmelerde sıkıntı yaşadık, baskılarda sıkıntı yaşadık.

"UZUN ZAMANDIR OLMAYAN İSTATİSTİK"

3-2 oldu, tek geldikleri pozisyon diyelim. İkinci yarı çok gelmediler, ilk yarıda da çok gelmediler. Toplamda 4-5 şutları var, ikisi gol oldu. Bizim şut sayımız, girdiğimiz pozisyonlar, Tottenham takımının uzun zamandır vermediği istatistikleri vermesine sebep oldu.

"BAYERN'E KARŞI YAPMIŞTIK"

Galatasaray seyircisinin takımıyla nasıl birleştiğini gördük, baskıların hepsini beraber yaptık. Çok özel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bir İngiliz takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi. Bunu daha önce Bayern'e karşı yapmıştık, orada golleri atamamıştık. Bugün attık.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, kalitemizin ne olduğunu gösterdik. Hep küçümsüyoruz kendimizi. Dün Beşiktaş kazandı, daha önce Lyon'u yendi. Bizim 10 puanımız var, Fenerbahçe 5 puanla girdi. Milli Takımımız'ın yaptıkları ortada. Aşağılıyoruz bazen yaptıklarımızı. Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan etmek istiyorum. Ülke puanına katkı sağladık. İşimizi iyi yapıp saha dışını değil, saha içini de konuşmamız gerekiyor.

"TÜRK FUTBOLU ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Genel olarak dizilişimiz ve oyun planının işlediğini düşünüyorum. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamada sorunlarımız oldu. Genel olarak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolu önemli bir değer, bunu sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

jose morinhio kıskançlığı bi olan buruk'un daha çok fırın ekmek yemesi lazım

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Haber YorumlarıVeysel null:

Bu Tottenham zaferi hakem diye ağlayan bazı kuşlara sağlı sollu girsin emzik niyetine. Galatasaray ın hakem desteğine ihtiyacı olmadığını hep gösterdik göstermeye de devam ediyoruz. Ağlaklara gelsin bu galibiyet. Kendileri de biliyorlar zaten GS nin çok üst düzey olduğunu ve GS a karşı hiçbir şey yapamayacaklarını ama işte ellerinden başka bir şey gelmiyor. Tek yapabilecekleri şey AĞLAYIP ZİRLAMAK. EH BİZE DÜŞEN DE EMZİK TAKMAK HAHAHAHAHA

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