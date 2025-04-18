Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri çok kızdıracak şampiyonluk sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK'yı 2-0 yenerek ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaştıkları şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldıkları karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI"

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz.

"MAYIS YAKLAŞIYOR, ATEŞİ YAKTIK"

Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz. Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz. Oyunu ve skoru alıyoruz bu da bizim için önemli bir şey. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık.

"AZ POZİSYON VERDİK"

Oyunu ne kadar önde oynarsak, bizim için o kadar avantaj. Rakibimizin planlarından birisi, önde hızlı bir oyuncu bırakıp bu geçişi yapmaktı. Bu yüzden pozisyon vermedik. Topa doğru bir şekilde sahip olduk. Bugün bence çok doğru bir şekilde topa sahip olduk. Bu da az pozisyon vermemizi sağladı.

TORREIRA'NIN KAFA GOLÜ

Oraya gönderiyoruz Torreira'yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson... Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı."