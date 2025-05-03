Okan Buruk: 'Şampiyonluğu En Kısa Sürede İlan Etmek İstiyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her maça aynı ciddiyetle çıkarak mümkün olan en kısa sürede şampiyonluklarını ilan etmek istediklerini söyledi.

Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta Net Global Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının istek ve konsantrasyonundan memnun olduğunu belirten Buruk, "Mayıs ayı geldi. Tabii ki Galatasaray takımının ve seyircisinin heyecanı iki kat arttı. Bugün de bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Statta bizimle birlikte olan, bizi izlemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi vardı. Sanki bir değerli maç gibi bilet talebi vardı. Çok önemli bir taraftar desteği vardı. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu üst düzeydeydi. Galatasaray'ın oyununu ilk yarıda özellikle net bir şekilde ortaya koyduk. Maçın sonuna kadar oyunu yönettik. İştahımızı hiç bırakmadık ve önde oynadık. Yarı sahaya kadar çıktık ve rakibimize çok fazla şans vermedik, önemli şanslar yakaladık. Bizim için çok değerli, önemli bir galibiyet oldu. Başlayan, devam eden tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu konsantrasyonları, ciddiyetleri devam etmeli. Son haftalarda bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Şampiyonluk hedefinde da çok az bir yolumuz kaldı. Buna da emin adımlarla devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz"

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Kalan maçlarda 7 puan almaları halinde şampiyon olacaklarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Maç maç bakıyoruz. Aslında rakibimizin maçına da çok bakmadan kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Önümüzdeki 3 maçı da kazanarak şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Ancak çok zorlu bir Trabzonspor deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra Kayserispor ve Göztepe maçları var. Çok zorlu üç maç olacak. Hedefimiz tabii ki bunlardan kazanarak ayrılmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek." ifadelerini kullandı.

En yakın takipçileri Fenerbahçe'nin yarın Beşiktaş ile derbide karşılaşacağını aktaran Buruk, "Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bizim için önemli. Ancak rakibimize çok fazla bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz. Bunun için aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmemiz gerek. Bir yandan gözümüz yarınki derbide olacak ama önemli olan bizim işimizi doğru şekilde yapmamız." şeklinde görüş belirtti.

"Osimhen'in rekorunu geliştirmesini ben engelledim"

Okan Buruk, kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i oyundan alarak rekorunu geliştirmesine engel olduğunu söyledi.

Sivasspor ağlarını 2 kez sarsan Osimhen'in oyundan alındığı için memnun olmayan bir görüntü sergilediğinin söylenmesi üzerine Buruk, "Osimhen 3. golü atmaya yakındı. Bugün kariyer rekorunu kırmış. Geliştirmesini ben engellemiş oldum. Ancak biz kenarda daha hassas düşünüyoruz. Özellikle sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için Davinson, Victor ve Lemina'yı oyundan çıkarttım. Oyuncularımızı korumaya çalışıyoruz. Onların her maçı oynayarak bitirmesini ve gollerini bir sonraki maça saklamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok formdayız"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, takımının formda olduğunu söyledi.

Tam kadro olduklarının altını çizen Buruk, "Çok formdayız. Bu, net bir şekilde gözüküyor. Son haftalarda yükselen formumuz var. Tam kadroyuz. Birçok oyuncumu oynatamıyorum. Bugün ilk 11'de değişiklikler yaptık. Bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Çünkü hepsi çok istekli, çok formda. Bence çok yükselen bir formumuz var. Oyun olarak daha güçlüyüz. Galatasaray takımının şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Bir de mayıs ayı faktörü var. İnşallah bu kalan dört maçta da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.