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Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

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Galatasaray, son maçında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Bu durum, takımın morallerini bozarken, teknik direktör Okan Buruk'un oldukça sinirli olduğu belirtildi. Buruk'un, ara transfer döneminde 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta'ya büyük tepki gösterdiği ve 'Seni görmek istemiyorum' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, son oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde rakibi ile 3-3 berabere kalırken beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

CUESTA'YA TEPKİ YAĞDI

Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan bu puan kaybı moralleri hayli bozarken Okan Buruk'un oldukça sinirli olduğu hatta yeni transfere patladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, yaptığı hareketle maça damga vurdu.

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olurken, girdiği ilk pozisyonda, oyuna dahil olduktan 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti.

"GÖZÜM SENİ GÖRMESİN"

Maçtan sonra takım otobüsüne binmeyen ve VIP araçla gönderilen Cuesta'nın Okan Buruk tarafından tamamen gözden çıkarıldı bildirildi. Kaybedilen 2 puanın ardından Kolombiyalı futbolcuya "Nasıl böyle bir hata yaparsın seni görmek istemiyorum" ifadeleri kullandığı iddia edilen Buruk'un kalan haftalarda oyuncuya şans vermeyeceği de öğrenildi.

Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu oyuncuyu Okan hoca almadı mi? Hemen vaz geçmiş. Aman yaaa 8 milyon euro nedir ki. Bir SponsorSARAY yeter.

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Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Maydanozsaraylı seni :))))))))))

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu oyuncuya verdiğin para çöp oldu o zaman.Suç senin, takımın en iyi oynayanını çıkarıp daha takıma alışamamış Cuestayı alırsan böyle olur.Pardon ya sen Sasa Boey i de kadro dışı bırakmıştın.çocuk sana inat kulübe 30 milyon euro para kazandırdı.Sen ondan gelen parayı da çarçur ettin...

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

haber doğruysa büyük karaktersiz miş okan yiyorsa yapsınlar 8m vermiş adama

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