Okan Buruk o futbolcuya fena patlamış: Seni gözüm görmesin

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, son oynadığı Kasımpaşa mücadelesinde rakibi ile 3-3 berabere kalırken beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

CUESTA'YA TEPKİ YAĞDI

Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan bu puan kaybı moralleri hayli bozarken Okan Buruk'un oldukça sinirli olduğu hatta yeni transfere patladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, yaptığı hareketle maça damga vurdu.

Taraftarların alınmasını istemediği ve büyük tepki gösterdiği Kolombiyalı stoper, 80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olurken, girdiği ilk pozisyonda, oyuna dahil olduktan 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Uzatmalarla birlikte 20 dakika sahada kalan oyuncunun performansı, taraftarların sosyal medyadan büyük tepkisini çekti.

"GÖZÜM SENİ GÖRMESİN"

Maçtan sonra takım otobüsüne binmeyen ve VIP araçla gönderilen Cuesta'nın Okan Buruk tarafından tamamen gözden çıkarıldı bildirildi. Kaybedilen 2 puanın ardından Kolombiyalı futbolcuya "Nasıl böyle bir hata yaparsın seni görmek istemiyorum" ifadeleri kullandığı iddia edilen Buruk'un kalan haftalarda oyuncuya şans vermeyeceği de öğrenildi.