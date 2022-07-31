Okan Buruk: Midtsjö bizi ileriye taşıyacak, performansı yüksek bir oyuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fredrik Midtsjö hakkında, "Takım oyuncusu olmak, bir profesyonel olmak çok önemli. Her sene 40-42 maç oynayan bir oyuncu. Bu anlamda hem toplu hem topsuz oyunda bize destek verecek. Ayakları da iyi olan bir oyuncu seçtik. Bizi ileriye taşıyacak, performansı yüksek bir oyuncu" dedi.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Sonunu iyi bitirdik. Aslında sonuç olarak baktığımızda maçın büyük bölümünde istediğimiz oyun ortaya çıktı. Pozisyon ürettikçe gol bulduk. İyi savunma yaptık, baskı yaptık. Düşündüğümüz şeyler, ligin bir hafta öncesinden ortaya çıktı. Bu anlamda mutluyuz. Aynı oyunu geliştirerek devam edeceğiz. Belki yeni oyuncular katılacak ve oyunumuzu çok daha geliştireceğiz; ama dediğim gibi ben oyuncularımın performansından memnunum" diye konuştu.

Karşılaşmada bir sakatlık yaşan Leo Dubois'nın son durumu hakkında ise Buruk, "Salı günü MR'ları çekilir ve ondan sonra belli olur. Oyuncu gelmeden önce bizimle çalışmadı. Daha sonra katıldı. Hazır olduğunu gördüğümüz için maçlara başlattık. Demek ki o dönemde, yani kendi takımındaki çalışması çok iyi geçmedi. Kendi bünyemizde hazırladığımız oyuncularda gerçekten her şey çok iyi gidiyor. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Onun yerine Omar girdi. Omar bildiğimiz bir oyuncu ve ona çok güveniyoruz. O da girdi ve görevini en iyi şekilde yaptı" ifadelerini kullandı.