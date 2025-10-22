Haberler

Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Güncelleme:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncunun idman esnasında sakatlandığını belirten Buruk, ''İlkay Gündoğan'ın son antrenmanda duran top atarken arka adalesinde zorlanma oldu.'' dedi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''KAZANMAMIZ GEREKİYOR''

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Tabii ki bir önceki maçta Liverpool maçında aldığımız 3 puan, burada hayal kuruyoruz. Bütün takımların ilk amacı ilk 8'de, 16'da, 24'te olmak. Bizim de amacımız bu. Kritik bir maça çıkıyoruz. Kazanmak bize büyük bir avantaj getirecek. Liverpool maçındaki 3 puanı anlamlı kılmamız için kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz iyi bir takım. Kendi liginde de başarılı. Çok anlatmaya gerek yok, önemsememiz gereken bir takım. Çok ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.

''DURAN TOP ATARKEN ZORLANMA OLDU''

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı hakkında konuşan Okan Buruk, "Son maça göre 5 değişikliğimiz var. İlkay'ın dün bir sakatlığı oldu. O bizi üzdü. İlkay Gündoğan'ın son antrenmanda duran top atarken arka adalesinde bir zorlanma oldu. O yüzden yok. Durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Singo'nun sakatlığı var. Onun dışında tüm oyuncularımız hazır. Kendi sahamızda, taraftarımızla gücümüzü birleştirip kazanmamamız için bir neden yok. O yüzden kazanmaya odaklıyız." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Okan laga luga yı bırak, elinde çok güçlü bir kadro var şampiyonlar Ligi'nde minimum 5/8 yapman lazım yoksa kovulacan, ona kafa yor önce :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
