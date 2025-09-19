Okan Buruk: İlk yarıda 4-0 önde olabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-1 kaybedilen Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

'KAFA OLARAK MAÇI BIRAKTIK'

Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirerek, "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık." dedi.

"ŞANSSIZ GOLLER YEDİK"

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı.' ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK BENİM"

Sorumluluğun kendisinde olduğunu söyleyen başarılı hoca, "Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim!" sözlerini sarf etti.

"İLK 24 ARASINA GİREBİLİRİZ'

İlk 24 içinde yer alabileceklerini dile getiren genç teknik adam, "Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik." dedi.

'4-0'I RAHAT BULABİLİRDİK'

Okan Buruk son olarak, 'İtalyan hakemin bütün maç aleyhimize çok kararı oldu. Barış Alper Yılmaz'ın golünü kesmesi. 2. golü de bulabilirdik. Belki de ilk yarı 3-0, 4-0 önde olacakken soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 yenik durumda girdik. Bu da bizi etkiledi." şeklinde konuştu.