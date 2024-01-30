Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek ve sol bek transferleri için acele ettiklerini söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "Beklediğim gibi bir oyun oldu. Rakibin 5-4-3-1 savunacağını biliyorduk. Hep gol atacağımız gibi gitti maç. Beklediğimiz anda gol yedik. 1-0 sonrası reaksiyon gösterdik. Bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok pozisyona girdik. Sonunda kazandık. Bu tür maçlar çok önemli. Son dakika golleri bu tür maçlarda çok değerli. Hak ettiğimiz bir galibiyet olarak düşünüyorum. Yediğimiz gol, duran top sonrası daha konsantre bir şekilde durabilirdik. Genel olarak önemli olan kazanmaktı. İyi oyunla kazandık. Çok pozisyona girdik. Çok gol atmamız lazımdı. Şanslı değildik, 4 direkten dönen top oldu. Futbolcularına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SAĞ BEK VE SOL BEK TRANSFERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferlerini istediğini ifade eden Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti. Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke. Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" yorumlarında bulundu.

"BİRÇOK OYUNCU ÜZERİNDEN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sacha'nın satışı beklediğimiz bir şey değildi. Angelino Romaya gitti. Yabancı kontenjanı açmak için bu oyuncuaların gitmesi gerekiyordu. Hazırlıklarımız var. Birçok oyuncu üzerinden çalışmalarımız sürüyor. Assignon da orada adı geçen oyunculardan biri. Direkt net bir görüşmemiz olmadı. Ayın 2'sine kadar yapacağımız transferin son 4 günü. Yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Başkanımız da bu anlamda bize destek veriyor. Yönetim kurulumuzu aynı şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu 4 günde bize basamak atlatacak oyuncu bulunur. Elimizdeki kadroyu kullanmaya devam edeceğiz. En azında birer tane oyuncu almak istiyoruz."

"BOEY İNANILMAZ BİR HİKAYE YAZDI"

Alman temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ile ilgili de konuşan Buruk, "Sacha Boey, Türk futbol tarihinin rekor fiyatla gitti. Bunda emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. En büyük pay burada Sacha Boey'un. Çok çalıştı, çok emek verdi. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da başarılı olur" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ALPER YILMAZ HER MEVKİYE ADAPTE OLUYOR"

Barış Alper Yılmaz'ın çok yönlü olmasına değinen Buruk, "Bu da önemli bir şey futbolcu için. Her oynadığı bölgeye adapte oluyor. Şu anda kadromuzdan bu tür oyuncuların ayrılmasına izin vermeyiz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Birçok oyuncumuza teklif gelecek. Şu andaki kadromuzu korumak istiyorum. Oyuncu sayımız azaldı. Afrika Uluslar Kupası devam ediyor, orada da oyuncularımız var. Bu dönemde açıkçası başka oyuncu kaybı istemiyorum" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Fenerbahçe'nin gerisinde olmaları hakkında yorumlarda bulunan tercibeli teknik adam, "Her iki takımında yakın geçti. Fenerbahçe geriye düştü kazandı. Bizim de öyle. Oyun olarak üstün oyunumuz var. İki takım da dominant oynuyor. Bundan önceki senelerde puan kaynı normal karşılanırdı fakat şimdi karşılanmıyor. İki takım da kazanmak için elinden geleni yapıyor. Bu hafta da deplasmana gidiyoruz, Fenerbahçe de deplasmana gidiyor. İki takımda kazanmak zorunda. Biz az hata yapan takım olmak istiyoruz. Hangi takım daha az hata yaparsa şampiyon olacak. Daha iyi olmamız gerektiğini biliyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Bu takvim içinde oyuncular da yıpranabiliyorlar. Önümüzdeki hafta kupa da geliyor. Psikolojik üstünlük gibi bir şey olduğuna inanmıyorum. İki takım aynı puanda. Şansları eşit. Galatasaray'ın genlerinde özellikle bizim şampiyonluk yarışı olduğumuz dönemlerde hep şampiyonluğu kazanmış bir Galatasaray var. Yine mayıslar bizim demek istiyorum. Hedefimiz o, şampiyonluk yolunda bir şampiyonluk daha kazanabilmek. Fenerbahçe'nin de ne kadar iyi bir takım olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Önemli olan dışarıya da aynı o sevgiyi, mutluluğu verebilmek. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

"BERKAN OYUNCU OLARAK ÇOK FEDAKAR"

Berkan Kutlu'nun sol bek oynaması hakkında yorumlarda bulunan Okan Buruk, "Bir kere oyuncu olarak çok fedakar. Ne zaman oynarsa en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız Berkan. Sol ayaklı oyuncu oynatmak istedim. Oradan girdi orta yaptı. Ayağı kaliteli bir oyuncu. Berkan'ı oyun kurucu şekilde kullandık. Tabii ki mevkisi değil. Hücum yönünde iyiydi. Berkan da bugün orada bize alternatif olduğunu gösterdi" diyerek sözlerini tamamladı.