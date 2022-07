Okan Buruk: Hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak

"Oyuncularımızın performansından son derece memnunum"

"Çok fazla alternatifi olan bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Pozitif bir hava var camiamızda. Yeni yönetimin, yeni teknik heyetin büyük payı var. Yeni gelecek oyuncularla birlikte de bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. 3 senedir kazanamadığımız bu kupayı tekrar kazanmak hedefimiz" dedi.

"Kombineye olan ilgi bizim için mutluluk verici. Pozitif bir hava var camiamızda. Yeni yönetimin, yeni teknik heyetin büyük payı var. Yeni gelecek oyuncularla birlikte de bunun ikiye katlanacağını düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu takımı şampiyon yapmak. 3 senedir kazanamadığımız bu kupayı tekrar kazanmak hedefimiz. Galatasaray her zaman şampiyonluk yarışının içinde olan bir takım olmuştur. Bu sene de önceliğimiz yarışın içinde olmak, tabii ki şampiyonluğu kazanmak. Bunu sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ülkemizi, bizi seyreden herkesi mutlu etmek istiyoruz. Oyunumuzu güçlendireceğiz. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılında takımlarımızın ekstra bir motivasyonu var. Biz taraftarımızı en mutlu şekilde görmek istiyoruz. Bu enerjiyi takım içerisinde görüyorum, dışarıda görüyorum. Biz bunu stada da en doğru şekilde yansıtacağız. Galatasaray takımının her maçı kazanması gerekir. Hangi teknik direktör gelirse gelsin, her şeyi kazanma üzerine koyması gerekiyor. Tabii ki baskı olacak, bu işin güzel yanlarından biri de üzerinizde baskı olması. Baskı performansınızı arttırır bazen. Biz bu baskıyı performansımızı arttırmak için kullanacağız. Sorumluluğumuzu biliyoruz, herkes en iyisini istiyor. En iyi oyun, en iyi oyuncu talebi olacak. Biz de bu talebe maksimum şekilde cevap vereceğiz."