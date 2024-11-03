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Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti

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Galatasaray'da performansı ve geleceği tartışılan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılardaki sistem değişikliği nedeniyle hem yeni formasyonda yeri olmadığı için hem de yabancı kontenjanından dolayı kadroya alınmayacak ve tribüne çıkacak.

Galatasaray'da durumu tartışma konusu olan Hakim Ziyech, performansıyla sınıfta kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, yeni formasyonda da yeri olmayan Faslı yıldızı kovmaktan beter etti.

TRİBÜNE YOLLAYACAK

Elias Jelert'in Beşiktaş derbisindeki performansından memnun olan Buruk, genç sağ beke daha fazla şans vermeyi düşünüyor. Deneyimli teknik adam, Ismail Jakobs'un takıma katılması ile beraber yabancı kontenjanına takılmamak için Hakim Ziyech'i tribüne yollayacak.

YENİ SİSTEMDE DE YER YOK

Aynı zamanda çift santrforlu sistemde güçlü bir orta saha hattı kurmak isteyen Okan Buruk, 4-4-2 ve 3-5-2 formasyonlarında Faslı yıldıza yer olmadığına kanaat getirdi. Bu nedenle Hakim Ziyech, için ilk 11 ve yedek kulübesi kapıları artık büyük oranda kapandı.

GİDEBİLİRSİN MESAJI VERİLDİ

Yedek kalmaktan hoşnut olmayan 31 yaşındaki futbolcunun tribüne gönderilmesi ile gerekli mesajı alarak ocak ayından takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Öte yandan yıldız ismin de ABD'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulandı.

TAKIMA KATKISI SIFIR

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3'ü ilk 11 olmak üzere 5 maça çıkan Hakim Ziyech, bu karşılaşmalarda sadece 256 dakika sahada kalabildi ve skora katkı veremedi. Yıllık 2 milyon 850 bin euro garanti ücreti olan Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDağıstan:

Ruh yok , ruh. Öylesine oynamanın getirisi yok...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMasum Adam:

Bence çok bile kaldı . Hemen gitsin

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