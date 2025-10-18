Haberler

Okan Buruk hakeme demediğini bırakmadı: Allah herkese sabır versin


Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir maçı sonrasında konuştu. Hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren deneyimli hoca, "İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin. Böyle hakem görmek istemiyorum.'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 2-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

'RİSKLİ DURUMA SOKTU'

Maçı değerlendiren Okan Buruk, "İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı. Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik." dedi.

"3 PUAN DEĞERLİ"

Başarılı hoca, sözlerine devam ederek, "İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli." ifadelerini kullandı.



'LEROY SANE ÇOK HAZIRDI'

Galibiyetin mimarı olan Sane'yi değerlendiren Okan Buruk, "Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel, bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı." sözlerini sarf etti.

'ALLAH HERKESE SABIR VERSİN'

Hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştiren deneyimli hoca, "İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin. Böyle hakem görmek istemiyorum. Çok kart gördük ilk yarı, bizi çok etkiledi. Doğruyu yanlışı tam olarak bilmiyorum, seyretmek lazım, benim gördüğüm kart yanlıştı. Hakeme 'okey' yaptım, bana sarı kart gösterdi. Dünyada ilktir bu. Protestom da yoktu, kararıyla ilgili bir şeyim yoktu. Kafasından kart gösterdi.' yorumunu yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor



Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZagor:

Okan Buruk Türk futbolu icin bir beka sorunudur.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat A.:

İyiler kazandı İyilik Mayısta yine kazanacak. Allahın izniyle FENERASYON ve kötülük kaybedecek. AMİN.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

