Okan Buruk, Gaziantep FK Maçını Değerlendirdi: 'Genel Olarak İyiydik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0'lık Gaziantep FK zaferinin ardından takımın genel performansını olumlu buldu ve kaleci transferinin önemine dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Ligin ilk maçı ve zor şartlar olmasına rağmen genel olarak takım halinde iyiydik" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, değerlendirmelerde bulundu. Buruk, "Ülkemiz için değerli bizim için değerli Ümit Aktan'a rahmet diliyorum. Bizim için ilk hafta rakibimizin yeni oyuncuları vardı. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Maça erken gollerle başlamamız ve ilk yarı 3-0 bitince ikinci yarı rahat geçti. Gaziantep FK önemli bir takım. Burada kazanmak her zaman zordur. Oyuncularımızın performanslarından dolayı çok mutluyum. Forvet bölgesinde oynayan Barış Alper'in hem asisti hem de golleri vardı, performansından çok mutluyum. Genel olarak iyiydik. Sane'nin de ikinci yarı performansı etkileyiciydi. Hava sıcaktı, futbolcular için zordu. Osimhen'in burada oynaması riskliydi, kendisiyle konuştum. Bugün onu buraya getirmedik. Günay'ın performansından memnunuz, bugün de iyiydi. Kaleci transferi için çalışmalarımız sürüyor. Bizim için önemli olan kaleci transferi gelene kadar da en iyisini yapıyoruz. Galatasaray'a yakışacak önemli bir kaleci isteriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
