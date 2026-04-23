Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 200. maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 Nisan Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıkacak.

Takımın başına 2022-23 sezonu öncesi geçen Okan Buruk, dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-0 kazandığı maçla sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 199. karşılaşmasını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 138 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçında görev alan Okan Buruk, bu karşılaşmalarda 142 galibiyet, 28 beraberlik, 29 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bu müsabakalarda 449 kez rakip fileleri havalandırırken 205 golü kalesinde gördü.

Hafta sonu ligde oynanacak Fenerbahçe derbisiyle Galatasaray'ın başındaki 200. maçında kulübede yer alacak Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımla birçok başarıya ve rekora imza attı.

İki maçı hükmen kazandı

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında çıktığı 199 maçın dışında 2 karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrıldı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-23 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı hükmen 3-0 kazandı.

Galatasaray ile 5 kupa

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekiple 5 kez kupa sevinci yaşadı.

Takımın başında 4. sezonunu yaşayan Buruk, Galatasaray'da 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferini kariyerine kaydetti.

Üç sezon üst üste şampiyon

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 3 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılıların teknik adamlığını 2022 yazından beri yapan Okan Buruk, üç sezonda da takımını şampiyonluğa taşıdı.

Buruk, böylece Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim'den sonra üst üste 3 şampiyonluk yaşayan dördüncü teknik direktör olarak tarihe geçti.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ligde mutlu sona ulaşması halinde üst üste dört kez şampiyon olan Fatih Terim'in rekorunu egale edecek.

Puan rekoru kırıldı

Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

2023-24 sezonunda 38 karşılaşmada 33 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak rekor kırdı.

Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran Galatasaray, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan isim

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de futbolcu olarak 7 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ise 4 kez bu kupayı kaldırdı.

Teknik adam olarak ilk şampiyonluğunu Başakşehir'in başında kariyerine yazan Okan Buruk, üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı ekiple bu başarıya ulaşan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Buruk, ayrıca Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

Galatasaray'da en fazla galibiyet alan üçüncü teknik direktör

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet elde eden üçüncü teknik adam konumunda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılardaki dördüncü sezonunu geçiren 52 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında tüm kulvarlarda 142 galibiyet yaşadı.

Okan Buruk'un önünde bu alanda 333 galibiyetle Fatih Terim ve 218 galibiyetle Gündüz Kılıç yer alıyor.

Üst üste maç kazanma rekoru da elinde

Okan Buruk, teknik direktörlük yaptığı dönemde sarı-kırmızılılarla lig tarihinde üst üste maç kazanma rekorunu kırdı.

2023-24 sezonunda Süper Lig'in 20-36. haftalarında 17 müsabakadan galibiyetle ayrılan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu rekorun sahibi oldu.

17 maçlık dış saha galibiyet rekoru

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Buruk'un öğrencileri, 2023-24 sezonunun 21. haftasında 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-25 sezonunun 19. haftasındaki 2-1'lik RAMS Başakşehir galibiyetiyle sona eren seride üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

50 dış saha galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör

Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik adam oldu.

Ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alan Buruk, bu sayıya en hızlı ulaşan teknik direktör olarak tarihe geçti. Buruk'u bu alanda 80 maçla Fatih Terim (Galatasaray), 95 karşılaşmayla İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş) ve 100 müsabakayla Şenol Güneş (Trabzonspor) takip ediyor.

Buruk, 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.

Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

Kulübün en iyi lig başlangıcı

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, bu sezon Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanan Buruk'un öğrencileri, böylece kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı.

Buruk, Avrupa Ligi'nde de rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın teknik direktörü olarak daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Buruk, Tottenham maçıyla bu organizasyondaki 9. galibiyetini elde etti.

Tecrübeli teknik adam, böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

-Avrupa'da bu sezon beklentileri karşıladı

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalarak, Avrupa'da başarılı bir performans gösterdi.

2022-23 sezonunda Avrupa'da mücadele edemeyen Buruk'un öğrencileri, 2023-2024 sezonunda ise elemelerden geçerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdi. Söz konusu sezonda "Devler Ligi"nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Buruk'un Galatasaray'ı, bu organizasyonda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a son 16 etabı öncesindeki play-off turunda elendi.

Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Organizasyonun lig aşamasını 14. sırada tamamlayan Buruk'un öğrencileri, son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı eşleşmede geçemedi ve turnuvaya veda etti.

Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Buruk'un Galatasaray'ı, son 16 play-off turunda İtalya devi Juventus ile eşleşti. İtalya temsilcisini ilk maçta 5-2 mağlup eden Buruk'un öğrencileri, rövanş karşılaşmasında rakibine 3-2 yenilse de skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Bu turda İngiltere ekibi Liverpool ile eşleşen Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk maçı 1-0 kazansa da ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup oldu ve organizasyondan elendi.