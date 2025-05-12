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Okan Buruk, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Finaline Yükseldi

Okan Buruk, Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Finaline Yükseldi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 14 Mayıs'ta Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak. Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez kupa finali deneyimi yaşayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk, kariyerinde de 2. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. Buruk daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk da kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor. Buruk, bu maçla birlikte teknik adamlık kariyerinde 2. kez Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. 51 yaşındaki teknik direktör, kupayı ilk defa 10 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla yenerek kazanmıştı. Bu aynı zamanda Okan Buruk'un antrenörlük kariyerinde elde ettiği ilk kupa olarak yer alıyor.

Galatasaray ile 3, toplamda 5 kupa kazandı

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek. 2022 yılının yaz döneminde sarı-kırmızılıları çalıştırmaya başlayan Buruk, bu süreçte birçok başarıya ve rekora imza atarken, Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da da 1 kez mutlu sona ulaştı. 51 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanıp, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray dışında, Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, Akihisarspor ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Futbolculuk döneminde de Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, bunların 4'ünü Galatasaray'da, 1'ini de Beşiktaş'ta yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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