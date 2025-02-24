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Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi provokasyon vurgusu yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu tür maçlarda provokasyonlar olduğuna değinen Buruk, "Dikkat etmek gerekiyor. Saha içi ve dışını iyi yönetmek gerekiyor. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz, en büyük isteğim bu. İlk maçta sadece oyuna odaklanmıştık" dedi. Deneyimli teknik adam, taraftarlardan da sakin olmalarını istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, provokasyon vurgusu yaptı ve sarı-kırmızılı taraftarlara uyarıda bulundu.

"BÖYLE MAÇLARDA PROVOKASYON VAR"

Maçın önemine değinen Buruk, "Avrupa kupası maçlarından dolayı uzun bir hazırlık şansımız olmadı. Dün taktik idman yaptık. Havalar da kötüydü, sahalar uygun değildi çalışmaya. Dün güzel bir zeminde çalıştık. Son antrenmanı iyi bir şekilde yaptık. Oyuncularımız hazır ve motive. Onlara büyük motivasyondan çok, bu tür maçlarda provokasyonlar var. Dikkat etmek gerekiyor. Saha içi ve dışını iyi yönetmek gerekiyor. Sadece oyuna odaklanmak istiyoruz, en büyük isteğim bu. İlk maçta sadece oyuna odaklanmıştık. Taktiksel olarak iki takım da hazır" dedi.

"RAKİBİMİZ DE KALİTELİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe'nin ilk 11 hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Rakibimizin 11'i beklediğimiz gibi. Son dakika Çağlar girdi oraya. Dizilişi bekliyorduk, 3-4-1-2. İki tane orta saha Lemina ve Torreira, önlerinde Sara olacak. Geçen hafta Rize maçında buna döndük. Frankowski, Eren, Lemina gibi yeniler var. Geçen hafta onlarla kısa oynadık. Alışacağız, birbirimizi göreceğiz. Kaliteli, bu maçları oynayabilecek oyuncular. Kendi sahamızdayız. Taraftarımızın baskısıyla cesaretimizi ortaya koyacağız. Galatasaray cesaretiyle, isteğiyle, kazanarak oldu. 2.5 senede 2 şampiyonluk, rekorlar var. Bugün de bu maç kazandığımız zaman 4 puanlık maç. Berabere kalınca 2 puanlık bir maç, ikili averajdan. Amacımız kazanmak için her şeyi yapmak. Rakibimiz de kaliteli bir takım. Topa sahip olan bir takım değil. 3. bölge baskıları var, kendi sahasında 11 kişiyle kapanmaları var. Rakibi tanıyoruz. Sakin olup maçı yaşarsak, kendi planlarımızı uygularsak sonuç oyuncularımızın ayaklarına kalacak" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ SAKİN OLSUN"

Taraftarların sakin olmasını isteyen Buruk, "Taraftarlar telefonu bıraksın, oyuna odaklansın! Icardi'nin gelişi pozitifi bir hava yaratıyor. Dün akşam yemekte onun geçmiş doğum günü pastasını kestik. Dileği bu maçı kazanmaktı. İstekliyiz, pozitif. Yunus'un kadroya dönmesi de çok önemli. Bu dönemde Yunus gibi, Jakobs gibi arkasında net bekleyen oyuncular olmadan zorlandık. Icardi öyle, Morata dışarıda. Tam takım olunca çok daha güçlü olacağız. İki takımın da yedek kulübesi geniş. Bu benim açımdan da sevindirici. Bir önceki Avrupa maçında tam tersiydi" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi provokasyon vurgusu yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Hocam yenilirsek kovulursun bu kadar basit

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Haber Yorumlarıfd29jhpk5m:

okan bu maçı aldın aldın yoksa valizini toparlarsın demedi deme hem avrupa hem derbiy kaybedesen hem yönetime hem sana rahat yüzü yok taraftar pimi çeker bombayı ortaya atar ya sende ya yönetimde patlıcak bakalım umarım kazanırız yoksa seni yerler demedi deme ibrahim ??

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