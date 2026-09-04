Okan Buruk: Yabancı kuralı transferleri etkiledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı kuralının transferleri etkilediğini belirterek, "En iyi kadroyu oluşturamama nedenlerimizden biri de yerimiz yok. Bu değişimleri de yapamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Buruk, "Çünkü buraya lider olarak geldik, yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarı ile ikinci yarı arasında fark var. Bunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. İkinci yarı verdiğimiz kolay pozisyonlar oldu. Özellikle 60'tan sonra zaman zaman rakibin uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık. Oyun içerisinde savunma dizilişi anlamında hatalar da yaptık. Ama genel olarak oyun içerisinde hakim olduğumuz, kazanmaya yakın, çok fazla gol pozisyonuna giren, 3 golle de maçı bitiren bir takım olduk. Geçen hafta da kornerden ve taç atışında gol yemiştik. Bunlarla ilgili çalışacağız" diye konuştu.

"Hakem performansından kimse mutlu değil"

Hakem performansından kimsenin mutlu olmadığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kimse hakemi beğenmedi, hem Başakşehir, hem biz. Maçtan sonra Nuri hoca bunu hakeme iletti, o da kırmızı kart gördü. Ben de sarı kart gördüm. Bu kadar kötü performanslar içerisinde sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluyoruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu neler yapacak, onu da görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bazen fazla öz güven, çok fazla pozisyon verdiriyor"

Müsabaka 2-2 olduktan sonra yaptıkları değişikliklerle rakip alanda daha çok yer aldıklarını aktaran 52 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Duran toptan golü attık, ofsayt olduğu için sayılmadı. Penaltı pozisyonu vardı, o da ofsaytta olduğu için verilmedi. Pozisyonlara girdik. Torreira'nın golü bence hazırlanış anlamında da çok kişinin dokunduğu, tek paslarla birlikte güzel gol attık. Savunma hamlelerimizde bence hem savunma hem zamanlama hataları yaptık. Futbolda hiçbir zaman bu rahatlığa yer yok. Ne kadar rahat olursanız o kadar çok pozisyon verirsiniz. Bu rahatlığı bitirmemiz gerekiyor. Bazen fazla öz güven, çok fazla pozisyon verdiriyor."

"İki oyuncumuzun kasık sakatlığı var"

Maçta sakatlığından dolayı oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in durumu için ise Okan Buruk, "Sakatlıkla ilgili yarın daha net kontrol olur. İki oyuncumuzun kasık sakatlığı var. Kasık sakatlıkları diğer sakatlıklara göre iyileşme süreci daha kısa sakatlıklar oluyor. İnşallah en kısa zamanda döndürürüz. 5 gün sonra Sporting Lizbon maçı var. Bu maça inşallah oyuncuları yetiştirebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Leao ve Deniz hazır gelmedi"

Yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül'ün hazır gelmediğini belirten Buruk, "İkisinin de testlerini yaptık. Yüzde 100 hazır olmadan oynattığımız oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda. Hem Deniz hem Leao şu anda takımımızın gerisindeler. Onları bir an önce takım seviyesine getirmek gerekiyor. Leao sakatlıktan çıktı. 10 günlük antrenman eksiği var. Burada başladı, iki gün bizle çıktı. Leao'yu özellikle iyi kullanmak gerekiyor, doğru kullanmak gerekiyor. Doğru dakikalarını ayarlamamız gerekiyor. Çünkü patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu, sakatlık riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. O yüzden bugün oyun içerisine erken bir şekilde almama nedenim özellikle buydu. Barış'ın da hem hücum performansından, daha önce oynadığı santrfor mevkiinde de zaman zaman bizim için iyi işler yaptı, biliyorsunuz. Elimizde de burada oynayabilecek oyuncular var. Biraz süreye ihtiyacımız var. Türkiye'de hep şu var; biz kendimiz hep küçük gördüğümüz için buradaki oyuncular sanki hazır değil, Avrupa'dan gelen oyuncular hep hazır görürüz. Ama maalesef bizde tam tersi oluyor. Bize gelen oyuncular çok hazır durumda olmuyor. Testlerini yaptık. Onların ekstra çalışmalarını da yapacağız. Ama oynayabilirler, oynayamaz değiller ama oynadıkları zaman sakatlık riski oluşabilir. Bu süreçte de sakatlık riski oluşmasına da çok ihtiyacımız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Başakşehir karşısında Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı çok beğendiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İkisine 1'er gol nasip oldu. Orta saha oyuncularından istediğimiz hem savunma yerlerini iyi şekilde yapsınlar hem oyun kursunlar ama gol de atsınlar. İki orta saha oyuncumuzun gol bulması benim adıma çok sevindirici. Sara'nın performansının çok daha artacağını düşünüyorum. Çevresindeki arkadaşları ne kadar formda olursa aslında oyuncuların performansları da o kadar artıyor" dedi.

"Sane'nin performansından çok memnunum"

Alman futbolcu Leroy Sane'yi sol kanatta kullandıklarını belirten Okan Buruk, "Leroy'un solda oynadığı çok fazla maçlar var. Bir tane tersten girip kafa vuruşu vardı, bence sağ taraftayken belki bunu çok görmüyoruz ama sol tarafta oynarken sağ taraftan gelen ortaya gidip kafa vurması beni sevindiren şeylerden biri. Hem savunma görevini iyi şekilde yaptı hem hücum görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Sağ tarafta oynayan Yunus çok formda. Takımın sağ taraftan geliştirdiği ataklar, girdiğimiz pozisyonlar, baktığınızda Yunus'un çok formda olması. O yüzden özellikle sağ tarafı bozmama nedenim birincisi Yunus'un performansı çok iyi gidiyor. Sane'nin de sol tarafta oynadığı çok fazla maç var. Orada da dikine daha kaleye gidebilen bir oyuncu. Belki forvet arkasında da Sane'yi kullanabiliriz, o da oynadığı yerlerden biri. O yüzden Sane'nin performansından çok memnunum" şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Kaan Ayhan ile bu konuyu konuştuğunu açıklayan Buruk, "Nedenini ona açıkladım. Bir seçim yapmak zorundasınız ve bu seçimi yaptık. Kaan ki bizim için çok önemli, çok değerli. Çok iyi bir insan ve takım içerisinde de bu anlamda her zaman bize destek oluyor. Ligde kullanacağımız oyunculardan biri de Kaan" ifadelerini kullandı.

"En iyi kadroyu oluşturamama nedenlerimizden biri yerimiz yok"

Transferde birçok takımın eksik kalan yerleri olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Çünkü yabancı kuralı herkesi çok etkiledi. Şampiyonlar Ligi arenasına bence çok daha iyi kadrolarla girebilirdik; hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne Beşiktaş, Konferans Ligi'ne Trabzonspor. Her şeyi tam olarak oturtamıyorsunuz. Çünkü yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu. ya elimizdeki oyuncuları tutacağız ya onları değiştireceğiz ama bu değişimler de kolay olmuyor. O yüzden her istediğimiz oldu mu, en mükemmel oldu mu? Tabii ki olmadı, bu birçok takım için geçerli. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'yı göndermek zorunda kaldı. O yüzden bu kuralın hep yanlış olduğunu söyledik. Bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Tabii ki genç oyunculara yatırım. Özellikle elit genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Kiralamaya çalışıyorsunuz bu sefer. Gerçekten bu kuralın neden olduğunu anlayamıyorum. Keşke biri çıkıp anlatsa, 'Bu yüzden yaptık, nedeni bu' diye. Çünkü zaten bütçeler var. Herkese bütçe vermişsiniz, isteyen istediği parayı harcasın. Niye burada kısıtlama var? En iyi kadroyu oluşturamama nedenlerimizden biri de yerimiz yok. Bu değişimleri de yapamadık. Elimizdeki oyuncular da değerli, önemli. O düzeni de hemen bozmak istemiyorsunuz. Burada elinizdeki oyunculardan çıkmak için teklif gelmesi lazım. Bu yabancı kuralı nedeniyle birçok kulüp bence çok büyük zararlar etti. Birçok kulübün ettiği zararlar, sadece Türk futbolunun değil, Türkiye'nin de kaybettiği paralar. Bir yandan da böyle bakmak lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı