Okan Buruk: En az hata yapan şampiyonluğu kazanacak

"Çok zorlu bir ligde devam ediyoruz"

"Ana hedef kendi en iyi oyunumuzu ortaya koymak"

"Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak"

"İsteğim, dileğim Nando'nun hiçbir şey olmadan kontrollerinin tamamlanması"

"Angelino'dan beklentimizi karşılaşmasını bekliyoruz"

Sacit GÖNCÜ-Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Süper Lig'in 11'inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Benim istediğim, bu maçları skor olarak daha iyi bir şekilde bizim lehimize bitirmesi. Oyun olarak da 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Belki çok fazla yük binen oyuncular da oldu. Çok zorlu bir ligde devam ediyoruz. Hep kazanmak zorundayız" dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Okan Buruk, "Maç kazandıkça moralimiz artıyor. 10 maçlık seri oldu. Maç beklediğimiz gibi başladı. 1-0'ı bulduk. Oyun olarak ikinci yarıya göre ilk yarı daha iyiydik. İkinci yarıda genel olarak birkaç maçtır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Maç başladığımız gibi olmuyor. Bu çözmemiz gereken şeylerden biri" diye konuştu.

İkinci yarı topun zaman zaman kendilerinde olduğunu belirten Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci golü de bulduk. 2-1 sonrası rakibimizin hamleleri oldu. Daha önde oynadılar. Bitiricilik anlamında çok olumlu şeyler yapmadık. İkinci yarı top kayıpları fazla oldu. Oyuncu değişiklikleri sonrası daha olumlu etki bekliyorduk. Hakim Ziyech'i belli bir dakika oyun tutup, değiştireceğimi söylemiştim. Onu bugün yaptık. Nando'nun sakatlığı önemliydi. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Kontrolden sonra belli olacak. 2-1'lik bir galibiyet. Benim istediğim, bu maçları skor olarak daha iyi bir şekilde bizim lehimize bitirmesi. Oyun olarak da 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Belki çok fazla yük binen oyuncular da oldu. Çok zorlu bir ligde devam ediyoruz. Hep kazanmak zorundayız. Rakibimiz kazanıyor. Çok fazla da oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Bugün ilk defa Victor'u Davinson ile beraber oynattık. Abdülkerim'i solda oynattık. Abdülkerim'in orijinal yeri değil, çok sevdiği oynadığı bir yer değil, çok da isteyerek oynamıyor. Bugün ilk defa orada başladı. Bugün genel olarak elinden geleni yapmaya çalıştı. Günün kazananı attığı 2 golle Wilfried Zaha'ydı. Bugün performans olarak da önemli iş yaptı. Icardi'ye ayrı parantez açmam gerekiyor. Antrenman yapmadan, bireysel antrenmanlarla iğne olarak maçlara çıkıyor. Takımla olması da bizim için önemli. Ona da bu anlamda teşekkür ederim."

"ANA HEDEF KENDİ EN İYİ OYUNUMUZU ORTAYA KOYMAK"

Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın çok iyi bir ikili olduğunun altını çizerek, "Formda bir ikili. Bizim için bu dizilişi görmek de önemliydi. Bu maçlar da bunları deniyoruz. Rize'de Zaha'yı sağ oynatmayı denedik. Ana hedef kendi en iyi oyunumuzu ortaya koymak. Bu maçı değerlendireceğiz, sonraki maçta neler yapabileceğimizi ortaya koyacağız" şekllinde konuştu.

"EN AZ HATA YAPAN ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAK"

Zorlu bir dönemden geçtiklerini aktaran Buruk, "Şu andaki görüntü insanların aklına yerleşen, iki takım da puan kaybetmeyecek, kendi aralarındaki maçlar belirleyecek gibi ama bence lig uzun. Deplasmanlar olacak, zorlu maçlar olacak, sakatlıklar olacak. Şampiyonlar Ligi ile beraber ağır fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek, Şampiyonlar Ligi oynadığımız dönemde önemli ve değerli. Fenerbahçe, Konferans Ligi oynuyor. Fenerbahçe'nin biraz daha rotasyon şansı oluyor. İki tarafı da neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz. Bu bizim için daha zorlu bir fikstür. Bu dönem bizim için zor geçen dönem. Kazanarak gitmek önemli. İç saha maçımız 5 oldu. Bu zorlu dönemi de çok güçlü bir şekilde geçiyoruz. Aslında bu bir rekor Galatasaray için. 11 maçın 1'i beraberlik, 10 maç üst üste. Çok uzun bir sezon bizi bekliyoruz. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan da şampiyonluğu kazanacak" ifadelerini kullandı."

"MUSLERA'NIN DİRSEĞİNDE BİR ÇIKMA OLDU"

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Muslera ile ilgili de konuşan Okan Buruk, "Dirseğinde bir çıkma oldu. Tekrar yerine oturtuldu. İnşallah önemli bir hasar oluşmamıştır. Hastane kontrolünden sonra belli olacak. Takım kaptanımız bizim için kişilik ve oyuncu olarak önemli. Günay gibi çok önemli bir kalecimiz var. Bu ligi bilen, tecrübeli bir kaleci. Alma nedenlerimiz biri hem bireysel hem de oyuncu olarak değerli. Güvendiğimiz biri. İsteğim, dileğim Nando'nun hiçbir şey olmadan kontrollerinin tamamlanması" dedi.

"ANGELINO'DAN BEKLENTİMİZİ KARŞILAMASINI BEKLİYORUZ"

Angelino'nun sözleşme detaylarını tam olarak bilmediğini söyleyen Buruk, "Teknik olarak olaya yaklaşıyorum. Geçen hafta 11'de şans verdim. Sözleşme kısmını çok değerlendirmiyorum. Performansa göre oyuncuları değerlendirmek istiyorum. Ondan da beklentimizi karşılaşmasını bekliyoruz. Çalışıyor, hem kişilik hem de profesyonellikle olarak değerli bir oyuncu. Yüzde yüzünü yapmaya çalışıyor. Yeni bir takıma yeni bir ülkeye geldiğinde zorluklara olabiliyor. Büyük takımlarda oynamak zordur. O yüzden Türkiye'nin en yüksek taraftar sayısına sahip bir takım için gelen oyuncular zorluklar olabiliyor" diye konuştu.

"MAALESEF KADROMUZU GEÇ TAMAMLADIK"

Sezon başında takıma katılan oyuncuların performanslarını yükseltmeye çalıştıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Amacımız en iyi 11'i, en iyi 22'yi oluşturmaktı. Burada yaptığımız transferler önemli oyuncular. Önemli kariyerlere sahip oyuncular. Maalesef kadromuzu geç tamamladık. Eylül ayının başına tamamladık. Özellikle kış transfer dönemi için bu iki ayı da doğru şekilde geçip ondan sonra net bir karar vermek gerekecek. Oyuncularda belki farklı performans da görebiliriz, orta saha, sol bek ve forvet anlamında. Genel olarak beklentilerimiz daha yüksek. Benim işim de bunları en iyi hale getirmek. En iyi hale getirmek için de oynatmamız gerekiyor. Ligde öyle bir yarış var ki çok fazla risk almadan gitmeye çalışıyorsunuz. Oyuncu değiştirmekten çok kazanabileceğimiz 11 ile çıkmaya çalışıyoruz. Afrika Kupası olacak. Zaha, Ziyech ve Bakambu gitme potansiyeli oyuncular. Bir de bunu yanını değerlendireceğiz ve o zaman net bir karar vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.