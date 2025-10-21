Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'NE KADAR İSTEKLİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'

Maçı kazanmak istediklerini aktaran Okan Buruk, "Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz." dedi.

'SIKINTI YAŞADIKLARINI GÖRMEDİM'

Her maçın hikayesinin bir öncekinden farklı olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Norveç takımlarının deplasmanda gerçek çimde oynadıklarında sıkıntı yaşadıklarını görmedim. Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

'ÇOK ZOR KARARLAR VERİYORUM'

İlk 11'i oluşturmakta zorlandığını açıklayan deneyimli hoca, "Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var." sözlerini sarf etti.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ FİGÜR'

Takımın yıldız ismi İlkay Gündoğan hakkında övgü dolu cümleler kullanan Okan Buruk, "İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor.Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz." yorumunda bulundu.

'STADIN ATMOSFERİ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK'

Taraftarın oluşturacağı atmosferin önemine de değinen başarılı hoca, "Bodo Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Yükselerek yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak. Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli Rakiplerin bazıları için bu atmosfer zor oluyor, bazıları ise böyle ortamda oynamaktan zevk alıyor. Maçta neler olacağını göreceğiz." dedi.

'İKİ HAFTASI DAHA VAR'

Okan Buruk, bir süredir sakat olan Singo ile ilgiliyse "Wilfried Singo'nun sahalara dönmesi için en az iki haftası daha var." şeklinde konuştu.