Okan Buruk: '2 Farklı Kazanmak Çok Değerli'

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Yeni formatta kazanmak çok önemli. 2 farklı kazanmak çok değerli. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Yunan ekibi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın özeti bence birinci dakikada girdiğimiz net gol pozisyonuyla başladı. Bence çok gol pozisyonuna girdik. Çok dominant bir oyun oynadık. Bence hak ettiğimiz karşılaşma oldu. Öne geçtikten sonra bir bölüm, ben de çok sinirlendim, o bölümde de golü yedik. Oyun çok git gele döndü. Yorgunlukla beraber oyunu biraz daha orada tutabilirdik. Yediğimiz golden sonra golle cevap verdik. Oyuncularım mükemmel oynadı. 4 maç üst üstte kazanmak bizim için önemli. Ligde 6 galibiyet. Avrupa'ya galibiyetle başladık. Bizim için önemli bir başlangıç. Yeni formatta kazanmak çok önemli. 2 farklı kazanmak da çok değerli. Yolumuza devam ediyoruz. Dinlenip bir sonraki maça çıkıyoruz. Milli takım arasında kadar yoğun geçiyoruz. Kazanarak devam ederek motivasyonumuzu, öz güvenimizi yükseltiyoruz. Oyuncularımız oynadığı oyunda çok mutlu. Hedefimiz bunu devam ettirmek" diye konuştu.

"Osimhen takımımıza oyuncu ve insan olarak çok uydu"

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili soruya Buruk, "Benim için oynadığı oyun çok önemli. Onun için de oynadığı oyun çok önemli, takımın galibiyetine pay sağlaması. Her şey gol atmak değil. Bütün oyuncularım kazanmak üzerine odaklanmış. Osimhen de bunlardan biri. Net gördüğü yerde pas veren biri. Gol attırmayı seviyor. Oyun içerisinde çok koşuyor, mücadele ediyor. Bizim takımımıza, oyuncu ve insan olarak çok uydu. Oynadığımız dominant oyuna da uydu" şeklinde konuştu.

"Günay hazır olduğunu gösterdi"

Fernando Muslera'nın yerine kalede oynayan Günay Güvenç için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Gösterdiği performans çok değerliydi. Hazır olduğunu gösterdi. Günay çok tecrübeli bir kaleci. Uzun yıllardır futbolun içerisinde olan, bu maçları oynayabilecek bir kaleci. Geriden oyun kurmamızda bize bir opsiyon oldu. Kurtarışlarının dışında ayaklarıyla da bize çok önemli katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Kazanmanın daha değerli olduğu bir format"

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Kazanmanın daha değerli olduğu bir format olduğu için daha zevkli. Geçen sene Bayern Münih gruptan çıktı, rotasyon yaptı. Artık herkes her maçı kazanmak için oynayacak. Bu anlamda güzel. Maç sayısı arttı, bu ekstra üzerimizde yük. Şampiyonlar Ligi'ne giremedik diye çok üzüldük ama Avrupa Ligi bizim için önemli bir hedef. Maç sertliği Şampiyonlar Ligi çok daha fazla oluyordu. Buradaki maç sertliğini bu anlamda biraz daha düşürebileceğimizi düşünüyorum. Birçok maçta büyün oyuncularımızı kullanabileceğimizi düşünüyorum. İlk 8 içinde olmak da bizim için önemli hedef. 16'ya girerseniz bir sonraki turda seri başı oluyorsunuz. Her maç her galibiyet çok önemli" açıklamasında bulundu.

"Maç sonunu 2-1 öndeyken iki forvetle bitirdik"

Formasyonla ilgili maç maç bakacaklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Yorgunlukların, sakatlıkların duruma göre karar vereceğiz. Maç sonunu 2-1 öndeyken iki forvetle bitirdik, İki forveti farklı dizilişlerde kullanabiliriz. Önemli olan bu oyuncuları birlikte oynatabilmek. Zaten hücum oynayan takımız. Savunmada da birçok oyuncumuz farklı bölgelerde oynuyor. Bazen 3'lü savunmayla oynayabiliriz. Önemli olan bence iyi oyuncuların doğru zamanda oynatabilmek. Icardi de sakatlıktan çıktı. Doktorumuzun istediği bir sürede oynattık" dedi.

"Bizi zorlayan bir fikstür oluşturulmaya çalışılıyor"

Fikstürle ilgili düşüncelerini dile getiren Okan Buruk, "Her maç yorgunluk ama seyahat etmezseniz bu yorgunluk biraz daha azalıyor. Bu dönem fikstür olarak seyahat etmemek bizim için önemli. Arada Antalya deplasmanımız var. 3 gün sonraya maçımızı koydular. Ondan sonraki maç 5 gün sonra. 4 gün sonraya koyup, 4 gün sonra da maça çıkabilirdik ama 3 gün sonraya koydular. Burada bizi zorlayan bir fikstür de oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu da anlamış değilim. Yayıncı istiyor diye maçların günlerine karar vermek de doğru gelmiyor. Bütün dünya şu anda bundan şikayet ediyor. Sadece yayın, para üzerinden her şey dönüyor, futbolcuları kimse düşünmüyor. Mesela ben pazar günü gündüz maçımı oynayabilirdim ondan sonra perşembe de diğer maçımı oynayabilirdim ama koyulmadı. Her anlamda kadro genişliğimiz hem Türkiye hem Avrupa'yı devam ettirebilecek kalitede oyunculara sahibiz. Oyuncularımı maç maç değerlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.