Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz üzerimize düşeni yapacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci Fernando Muslera, maçın oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktörü Okan Buruk, görevlerini yapmak için burada olduklarını belirterek, "Yarın tam olarak ne olacağını bilmiyoruz ama biz üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Kendi işimize odaklandık. Antrenman yapıp yarını bekliyoruz. Rakibimiz ne şekilde gelecek nasıl çıkacak bilmediğimiz için bekliyoruz. Fenerbahçe'yle maçı oynamayı çok isterdik. Maça hazırlanıp sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Benim açımdan bir şey söylemek zor. Ne olacağını da bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz Fenerbahçe'nin yarın buraya geleceği ama hangi oyuncularla geleceklerler bilmiyoruz. Biz burada Urfa halkı ve çevre illerden gelen insanlarla birleştik. Tansiyonu ne kadar düşürürsek o kadar iyi. Bunu sağlamak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok anlamlı bir organizasyon. Bütün gelirlerin depremzedelerle paylaşılacağı bir maç. Üzerimize düşeni Galatasaray takımı olarak yapmaya hazırız. Maçın ne olacağını bilmesek de biz karşılaşma için hazırız. Taraftarımızla birlikte kutlamamızı yapmak istiyoruz. Gönül isterdi burada sarılarak poz verelim. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Biz Galatasaray olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha geçen sene bir deprem oldu. Hepimiz birlik olduk. Kazanan Türk futbolu olsun, Türkiye olsun" dedi.

"Biz TFF'nin bildirdiği saatte burada olmak için varız"

Şanlıurfa'ya tam kadro geldiklerini vurgulayan Buruk, "Yarın sahada olacağız. Bizi ne karşılarsa karşılasın, işimizi yapmaya çıkacağız. Karşımızda hangi rakip olacağı bizim için çok önemli değil. Rakibin kimle çıkacağını bilmiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşabiliriz. Biz TFF'nin bildirdiği saatte burada olmak için varız. Maç oynanmazsa, başka bir senaryoda ne uygulanıyorsa ona uyarız. Kurallar neyse ona göre üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup, bizi izlemeye gelenlerle bir araya gelmek istiyoruz. Bizi uzun süredir bekliyorlardı. Maç olursa, olmazsa bir antrenman mı olur, ne olur bilmiyorum. Amacımız maçı oynamak. Biz kendi işimizi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Kuralları belirleyen biz değiliz, TFF'nin koyduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Rakip kimle çıkar, kimle oynar bilmiyoruz"

Adnan Öztürk'ün "Biz de U19'la çıkalım" sözlerini de değerlendiren Buruk, "Okumadım, dinlemedim, bilmiyorum. İlk defa duydum. Biz burada Galatasaray olarak yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarını, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrası 100. yıl Süper Kupası. Bu kupayı kazanmak için sahada olacağız. Karşımızdaki rakip önemli değil. Biz işimizi yapıp hazır olacağız. Rakip kimle çıkar kimle oynar bilemiyoruz. Bunu yarın maçtan sonra konuşuruz" dedi.

"Burada duran insanların doğru mesaj vermesi gerekiyor"

Bir Galatasaray taraftarının 14 yaşındaki kızın yanında darp edildiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe'nin as takımla çıkmayacak olmasının kendilerini üzüp üzmediği yönündeki soruya da, "Bunu özellikle söyleme nedenlerimden biri, biz bu mutluluğu havaalanında yaşadıysak, Fenerbahçe de yaşayacaktı. Bu insanları mahrum etmemek değerliydi. Ben duygulandım. Galatasaray, Şanlıurfa'ya gelmiş, inanılmaz bir mutluluk var. Hala otelin önündeler. Bu çok değerli. Bu ateşi söndürmemiz gerekiyor. Dün de maalesef bir Galatasaray taraftarı, yanında 14 yaşındaki kızıyla darp edildi. Bunların önüne geçmek için, özellikle bizim burada duran insanların doğru mesaj vermesi gerekiyor. Biz ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Ağabey kardeş, baba oğul farklı takımı tutabiliyor. Bu ortamda birbirimize daha çok sarılmalıyız. Keşke burada, sahada beraber olsaydık. Bunu hep dile getiriyorum. Benim isteğim bu olurdu" diye konuştu.

Muslera: "Kupayı kazanıp geçen sezonun ikinci kupasını da almak istiyoruz"

Rakip takım hakkında yorum yapmayacağını söyleyen Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ise, "Her şeyden önce çok teşekkürler. İlk defa Şanlıurfa'ya geldim, harika bir şehirmiş. Burada çılgın da bir taraftar vardı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir final olacak. Biz mutluyuz, iyi çalıştık. Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakip takım hakkında yorum yapamam. Biz bir kupa daha kazanmak için bir final daha oynayacağız. Süper Lig'i kazanarak bu kupayı oynamaya hak kazandık. Bu maçı da kazanıp geçen sezonun ikinci kupasını da almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 12-13 yılda çok kupa kazandıklarını söyleyen Uruguaylı eldiven, "12-13 yıl içerisinde 15-16 kupa kazandık. Gurur duyuyorum bununla. Sonuna kadar hak ediyoruz. Sahada görüyorsunuz bizi ama arkada tüm çalışanlarla, taraftarlarla, hocalarla birlikte kapsayıcı, yoğun bir çalışma geçiyor. Günün sonunda hedeflere ulaşıyor olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA