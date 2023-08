Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçını kazanarak play-off turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Buruk, yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya orta saha oyuncusu Berkan Kutlu da katıldı.

İlk maçı 3-0 kazandıklarını hatırlatan Buruk, "İlk maçı çok net bir skorla kazandık. Büyük bir avantajımız var ama ilk maçtaki heyecanla çıkacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Çok önemli bir organizasyon içindeyiz. Buradaki her takım değerli. Karşılaştığımız takımların hepsi şampiyon olmuş. Rakibimize aynı saygıyı duyuyoruz. Aynı konsantrasyon ve istekle kendi sahamızda kazanmak için maça çıkacağız. Bundan başka düşüncemiz yok. Hedefimiz turu geçmek ama özellikle ülke puanı için kazanmak değerli. Geçen hafta tüm Türk takımları maçlarını kazandı. Yine ümidim tüm takımlarımızın maçlarını kazanarak ülke puanını yukarı doğru taşıması." diye konuştu.

Yarınki karşılaşma için kadroya henüz karar vermediğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Uzun bir maratonda çok fazla maçımız var. Bütün oyuncularım oynayacak. Hepsi çok önemli ve değerli. Hepsi oynadığı zaman maksimumunu veriyor. Maç maç kararlar alacağız. İki gün önce bir maç oynadık. Oradaki oyuncularımızın durumunu gördükten sonra yarınki karşılaşmayla ilgili kararımızı vereceğiz. Çok fazla maçımız olacak. Bütün oyuncular maçları paylaşacak. Hedefim de bütün oyuncularıma şans vermek. Elimizdeki kadroda 4-5 oyuncu geç katıldı ve hala hazırlık aşamasında. Onları daha az kullanıyoruz. Yarın için değişiklikler olabilir ama net bir karar vermedim. Bugünkü geri bildirimler önemli."

"Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da bunlardan biri"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'ya teklifler olduğunu söyledi.

Kulübün faydasına bir teklif gelmesi durumunda transferlerin gerçekleşebileceğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Nicolo, kasığından bir sakatlık geçirmişti. Henüz bizimle çalışmalara katılmadı. Kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da bunlardan biri. Uygun şartlar oluşunca değerlendirecek olan kulübümüz. Şu anda kendi işime odaklanmış durumdayım. Gideceklerden ziyade bizimle olacak oyuncularla en iyisini yakalamaya çalışıyoruz. Sahaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'nın sakatlığını atlattığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Lucas bizimle antrenmanlara katılıyor. Oynayabilecek durumda. Kısa vadeli bir şey düşünmüyoruz. Üç maç oynayıp sezonu bitirmeyeceğiz. Çok uzun bir sezonumuz var. Hiçbir oyuncumu erken sahaya sürüp ona zarar vermem. Geçen sezon da bunu yaptım. Dışarıdaki insanlar bunu anlamıyor. Bazı oyuncular için süreç gerekiyor. Bilim adamları bir kondisyon hapı icat etmediyse oyuncular belli bir antrenman süresi sonra hazır hale gelecek. Oyuncuların hazır olup olmadığını en iyi ben biliyorum ve sağlık ekibimiz biliyor. Yüzde 100 hazır olmayan oyuncularımızı korumak zorundayız. Lucas son maça 11 başlayacak durumda değildi ama bu maç için düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Transferle ilgili acil bir şey yok"

Okan Buruk, transferlerin şu an için öncelik olmadığını söyledi.

Orta saha transferiyle ilgili sorular üzerine Buruk, "Transferle ilgili acil bir şey yok. Odaklandığım şey, elimdeki iyi oyuncular. Hem Türk hem de yabancı olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlarla birlikte bu yolu en iyi şekilde yürümek istiyorum. Şu anda ilk plandaki şey transfer değil." şeklinde görüş belirtti.

Buruk, yeniden şampiyon olmayı ve Avrupa'da başarı hedeflediklerini belirterek, "Tek hedefimiz şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Galatasaray'ın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak. Bütün Türk takımlarının hedefi bu. Geçen sezon başarılı olmamızın nedeni tüm oyuncuların inanması ve yüzde 100'ünü vermesi. Aynı ortamı yeniden yakalayacağız. Şampiyon olduk diye hedefimiz bitmedi." diye konuştu.

Yeni transfer Tete ile ilgili Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya başvurduğunun söylenmesi üzerine Buruk, "Kulübümüz ve kulübümüzün avukatlarının alanı. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. FIFA her zaman futbolcunun oynamasından yana tavır koyar. Bizimle başladı. Hukuki konularla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok." görüşlerini aktardı.

Berkan Kutlu: "Kesinlikle kazanmamız lazım"

Orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.

"Kesinlikle kazanmamız lazım." diyen Berkan, "Ülke puanımız için çok önemli. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli bir organizasyondayız ve hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde iyi performans sergilediklerini hatırlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynamak özel bir duyguydu. Ancak Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın ait olduğu yer. Hedefimiz burada güzel işler yapmak. Tek düşüncemiz bu. Çok heyecanlıyım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorum. Benim de buradaki ilk maceram olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Berkan Kutlu, takım içindeki rekabete değinerek, "Galatasaray'da tabii ki rekabet olacak. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada, bu rekabetin içinde olmam için her gün üstüne koymam lazım. Bunu da biliyorum. Eleştirilerle ilgili hocam, ekibim ve teknik ekibimiz dışında hiçbir şey beni etkilemiyor. Artık işimi yapıyorum. İlk zamanlarda zordu ama artık işimi yapıyorum." diye konuştu.

Kariyerinde henüz istediği yere gelmediğini aktaran Berkan, "25 yaşımda ve 4. profesyonel sezonuma başlıyorum. Bu yolda her zaman yükselişler olmuyor. İnişler ve çıkışlar var. İnsan olarak çok geliştim. Galatasaray'da olmak çok büyük bir tecrübe. Her maç, her antrenman büyük bir baskı. İyi yolda olduğumu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gruplarda beklediği büyük takım olup olmadığının sorulması üzerine Berkan, "Hangi takım gelirse gelsin biz Galatasaray'ız. Ali Sami Yen gerçekten farklı. Taraftarımızla bütünleştiğimizde kimseden korkumuz yok." dedi.