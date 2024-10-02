Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Acun Ilıcalı'nın kendisi için yaptığı sert açıklamalar sonrası dikkat çeken bir hamle yaptı.

INSGRAM'DAN TAKİBİ BIRAKTI

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı Instagram'dan takipten çıkardı.Buruk ve Ilıcalı'nın geçmişten gelen bir dostluğunun olduğu biliniyordu.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı yaptığı açıkalamada, "Galatasaray maçında enteresan bir görüntü ortaya çıkıyor. Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dostlarım var. Konu Fenerbahçe olunca hiç kimseyi tanımam. Okan Buruk, Kasımpaşa maçının 88. dakikasında hakeme 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin.' diyor. Bu, Türkiye'de futbolun geldiği durumu özetliyor. İşte Türk futbolunun özeti. Sonra uzatma bir anda 6 dakikaya düşüyor. Hakem, bu tehdidi almış" ifadelerini kullanmıştı.