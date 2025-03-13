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Oğulcan Çağlayan: Hedefimiz Süper Lig'e Çıkmak

Oğulcan Çağlayan: Hedefimiz Süper Lig'e Çıkmak
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Kocaelispor'un sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, takımın bu sezon Süper Lig'e çıkma hedefini vurgulayarak, taraftarlara sabırlı olmalarını önerdi. Kocaelispor, 16 Mart'ta Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Kocaelispor'un sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, ligin 30. haftasında karışılacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hepimizin tek hedefi, tek hayali bu sene bu takımı Süper Lig'e lige çıkartıp kendimizi tarihin altın sayfalarına yazdırmak" dedi.

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, 16 Mart Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğulcan Çağlayan, herkesin sakin ve sabırlı olmasına dikkat çekerek, "Uzun yıllar sonra Süper Lig'e bu kadar yakınız. Bunun bilincinde ve farkında olalım. Taraftarlarımız her zaman daha fazlasını istiyorlar ama bu sene için elimizdeki malzeme budur. Önümüzdeki sene daha iyi oyuncularla daha farklı bir pozisyonda olabilirler. Bu sene gemiyi limana bu oyuncu grubu getirsin ondan sonraki sene planlamada kim olur kim olmaz o bizim gündemimiz değildir. Tek hedefim, bu sezon bu takımın süper lige çıkmasıdır. Önümüzdeki sene için en ufak bir beklentim de en ufak bir düşüncemde yoktur. Hepimizin tek hedefi tek hayali bu sene bu takımı lige çıkartıp kendimizi tarihin altın sayfalarına yazdırmaktır. Çünkü, Kocaelispor tarihi ve mazisi çok önemli olan bir kulüptür. Taraftarımızın niyeti neyse bu oyuncu grubunun da niyeti odur. Herkes bunu bilsin. Biraz daha sakin ve sabırlı olalım. Bu kadar puanı toplayan da bu oyuncu grubu. 4 maç kazanamayan da bu oyuncu grubu. 10 puan fark atan bir oyuncu grubu var" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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