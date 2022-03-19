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Öğrenciler topa Türkiye Şampiyonası için vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Öğrenciler topa Türkiye Şampiyonası için vurdu

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün geleneksel spor turnuvaları kapsamında oynanan Malatya'da bölge futbol turnuvası sona erdi.

MALATYA (İHA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün geleneksel spor turnuvaları kapsamında oynanan Malatya'da bölge futbol turnuvası sona erdi. Bölge futbol turnuvasında başarılı olan takımlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Yeşiltepe Spor kompleksinde 4 gün süren maçlar sonunda, Adıyaman, Sivas ve Muş takımları dereceye girdi. Bu üç takım da, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Başarılı olan futbol takımları, 9 Mayıs 2022 tarihinde Düzce ilinde yapılacak olan KGYM 35. İller arası Futbol Turnuvası Türkiye Finallerine katılacak.

Malatya'da oynanan Bölge Futbol turnuvasına, Adıyaman, Iğdır, Sivas, Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Ağrı, Erzincan ve Malatya illerinden 237 sporcu katıldı. - MALATYA

Öğrenciler topa Türkiye Şampiyonası için vurdu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya, Türkiye, Futbol, Kredi, Spor, Haberler

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