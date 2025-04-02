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Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor

Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, ilk yarısının sonunda Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Hakem Cihan Aydın'ın ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve tartışmalara neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü dev maçta ilk yarının sonunda Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Polonyalı yıldızın 2 dakika incelendikten sonra geçerli sayılan bu golü, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÖNCE OFSAYT KARARI VERİLDİ

Szymanski, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleye giden topu tamamladı. Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.

İşte yarı otomatik ofsayt sisteminin görüntüsü;

Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyorGÖRÜNTÜ: ATV

Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyorGÖRÜNTÜ: ATV

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmet altın:

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum kesinlikle ofsayt...

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Haber YorumlarıAli can:

hep cin cona mi kiyak yapilacak

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