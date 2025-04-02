Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü dev maçta ilk yarının sonunda Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Polonyalı yıldızın 2 dakika incelendikten sonra geçerli sayılan bu golü, ofsayt tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ÖNCE OFSAYT KARARI VERİLDİ

Szymanski, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleye giden topu tamamladı. Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi.

İşte yarı otomatik ofsayt sisteminin görüntüsü;

GÖRÜNTÜ: ATV

GÖRÜNTÜ: ATV