Nurullah Eliş, Bilecik'teki Şampiyonada İkinci Olup Türkiye Şampiyonası'na Katılacak

Bilecik'te düzenlenen 2024-2025 Okul Sporları Grekoromen Güreş B Grup Şampiyonası, 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Soma'yı temsilen mindere çıkan Nurullah Eliş, 60 kg kategorisinde ikinci olarak madalya kazandı. Bu başarısıyla Eliş, şubat ayında Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Soma'yı temsil etmeye hak kazandı.

Soma Güreş Antrenörü Semih Yazıcı, "Nurullah, disiplinli çalışması ve azmiyle büyük bir gelecek vaat eden bir sporcu. Bilecik'teki şampiyonada üstün bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Kendisine güveniyoruz ve Tokat'tan da madalya ile döneceğine inanıyoruz" dedi.

Soma'da güreş sporuna verilen önemin arttığını belirten Yazıcı, genç sporcuların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Tokat'ta Soma adına mücadele edecek olan Nurullah Eliş, şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli sporculuk yolunda emin adımlarla ilerleyen genç güreşçi, geleceğin başarılı sporcuları arasında gösteriliyor. - MANİSA