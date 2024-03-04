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Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

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Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun yakından takip ettiği Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen genç yıldız Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"

18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" sözleriyle tercihini de belirtti.

Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

"TÜRKİYE İÇİN GURURLA OYNAYACAĞIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzun, "Hangi milli takımın bana şampiyonluk getireceğine dair herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız, bu şan ve şerefle ilgilidir... Kendi ülkenizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur... Her şeyimi vereceğim ve Türkiye için gururla oynayacağım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Can Uzun Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Seyyar Yorumcu:

Adam olacak çocuk, ilk sınavını başarıyla verdi.

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tolga cem:

Kurban olurum seni yaratan Allah'a. Yolun izin açık, ömrün bereketli olsun..

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Burak simsek:

Adam??

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Her ne kadar da Almanya da doğup, büyüse bile kalbinin sesini dinledi ve kendi ülkesini, ay yıldızlı bayrağını seçti. Keşke diğerleri de aynısını yapsaydı

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