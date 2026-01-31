Haberler

Nuri Şahin: İkinci yarı istemediğimiz bir oyun oldu

Güncelleme:
RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor ile oynanan 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarıyı beğenmediğini ve takımın istediği oyundan uzaklaştığını belirtti.

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İkinci yarı istemediğimiz bir oyun oldu ve bize yakışmadı. 2-2'yi bulduk ama ondan sonraki bölümde git gele girdi oyun" dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin, "İlk yarı çok iyi oynadık. Berabere kaldık ama ikinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Rizespor'un istediği oyuna döndük. İkinci yarı istemediğimiz bir oyun oldu ve bize yakışmadı. 2-2'yi bulduk ama ondan sonraki bölümde git gele girdi oyun. Bizim oyunumuz bu değil. Her puanın önemi var ama bu 1 puanın sezon sonunda bize yardımcı olacak 1 puan olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
