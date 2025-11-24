Haberler

Nuri Şahin kendini tutamadı: Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor

Güncelleme:
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in performansından memnun olmadığını söyleyerek, "Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor" dedi.

  • Başakşehir, Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.
  • Başakşehir, 10 kişiyle 3 gol attı.
  • Nuri Şahin, hakem seviyesinin ligdeki takım ve oyuncu seviyesine uygun olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu.

''10 KİŞİYLE 3 GOL ATMAK KOLAY DEĞİL''

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, " Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Maçı ikiye bölmek lazım. Maça çok iyi başladık. Şanssız bir pozisyon var. Eksik kaldık. Takımım 10 kişiyle nasıl oynaması gerekiyorsa oynadı. Elinden gelen mücadelenin tamamını verdi. 10 kişiyle 3 gol attık. Trabzonspor gibi bir rakibe 10 kişiyle 3 gol atmak kolay değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün ne kadar üzgün olsak da yarın sabah uyandığımızda Başakşehir'in yeniden bir takım olduğunu hem oyuncularım hem ben hissedeceğiz. Yapacak bir şey yok, yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''BU SEVİYEDE HAKEMLERLE İŞİMİZ ÇOK ZOR''

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetiminden memnun olmadığını belirten Şahin, "Hakemler hakkında çok konuşmak istemiyorum. Derdim oyunun kalitesi, futbol. Her zaman da böyle olacak. Bu seviyede hakemlerle işimiz çok zor. Sadece bizim için değil bu, her kulüp için geçerli. Bugün biz acısını çekiyoruz. Bu konu kesinlikle ele alınması gereken bir konu. Ligimizde iyi futbolcular, iyi takımlar, iyi kulüpler var ama hakem seviyesinin aynı seviyede olduğunu söyleyemem. Bu benim şahsi görüşüm. Burada emek veren insanlar var. Başakşehir Kulübü'nde 100-200 çalışan var. Belki az kişiyiz ama çok iyi bir kulübüz. Futbolun güzelliği için uğraşan bir kulüpte çalışıyorum. Hem kulübüm hem de takımımla gurur duydum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Lehimize döneceğinden eminim. Başakşehir kısa vadede değil ama uzun vadede yeniden bu yarışın içine girecek" diye konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence de haklısınız ama. I kadar boşkuk verirseniz paket olursunuz böyle işte. 10 kişi kalmış takım daha derli toplu oynamasını. Karşınız da bir de hakem olunca. Bumeler çok melektir takımları daha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
