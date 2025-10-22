Haberler

Nuri Şahin: 'Kazanmaya Daha Yakın Olan Taraf Bizdik'

Nuri Şahin: 'Kazanmaya Daha Yakın Olan Taraf Bizdik'
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor ile oynanan 0-0 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu. Şahin, takımın oyununun geliştiğini ve galibiyete daha yakın olduklarını belirtti.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, maçı kazanmaya yakın olan tarafın kendileri olduğunu dile getirerek, "Bizim için üzücü bir skor ama oyun anlamında daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Böyle durumları daha önce futbolcu ve teknik direktör olarak yaşadım. Bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz. Az pozisyon verdik. Oyun anlamında bir şeylerin iyi gittiği gördüm ama beraberliğe sevinecek teknik direktör değilim" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
