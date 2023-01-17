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Nuri Şahin'i üzdüler! Türkiye Kupası'nda ikinci çeyrek finalist belli oldu

Spor Haberleri

Nuri Şahin'i üzdüler! Türkiye Kupası'nda ikinci çeyrek finalist belli oldu

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. 90 dakikası 0-0 sona eren maçta Kayserispor'a turu getiren golleri Miguel Cardoso ve Ethem Balcı kaydetti.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci çeyrek finalist oldu. Sarı-Kırmızılılar, son 16 turunda konuk olduğu Antalyaspor'u 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan maçta 2-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Nuri Şahin'i üzdüler! Türkiye Kupası'nda ikinci çeyrek finalist belli oldu

UZATMALARDA GELDİ

Kayserispor'un galibiyet golleri uzatma dakikalarında geldi.105. dakikada Miguel Cardoso, 120. dakikada Ethem Balcı turu getiren golleri kaydetti.

SİVAS TURLADI

Günün ilk maçında Karacabey Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda son 8'e kalan ilk takım olmuştu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Türkiye Kupası Kayserispor Antalyaspor Nuri Şahin Spor Haberler

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