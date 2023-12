Nuri Şahin: "Hayalimi gerçekleştirerek ayrılıyorum, gönlüm ferah"

Borussia Dortmund ile anlaşan Teknik Direktör Nuri Şahin, 2-3 gün önce evinden gelen teklifi masaya yatırdığını dile getirerek, "Geçtiğimiz aylarda farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi, hiçbirini kabul etmedim. Sadece ve sadece Borussia Dortmund olduğu için çok düşündüm, hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yönetimi takımdan ayrılan Futbol Sorumlusu Nuri Şahin için Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde veda programı düzenledi. Programa, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Basın Sözcüsü Alkan Evren, Başkanvekili Deniz Ali Yeşil, Asbaşkan Yener Yıldırım ve Nuri Şahin katıldı.

Antalyaspor için çok ani gelişen bir durum yaşadıklarına değinen Boztepe, "Süreç spontane gelişti. Transfer çalışmaları yaparken, önümüzdeki transferlerimi beraber masaya yatırırken, Nuri hocamızın da bizim de karşı durabileceğimiz, engelleyeceğimiz onun kariyeriyle, geleceğiyle alakalı planlamalar kuracağımız bir pozisyon değildi. Dünyanın 10 büyük markasından, 10 büyük kulübünden birine gidiyor hocamız ve biz bununla alakalı başarısını tebrik ediyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Her birimiz Nuri Hoca da ben de hepimiz şaşırıyoruz. Çok hızlı gelişti ama dediğim gibi bizim kendi planlarımızı yaparken farklı bir planlamaya geçtik. Yeni hocamızla alakalı da birkaç gün içerisinde bilgilendirme yapacağız " diye konuştu.

"Yeni hoca haftaya açıklanacak"

Teknik direktör konusunda görüşmelere başladıklarını dile getiren Boztepe, "Şu anda 3-4 kişiyle aynı anda görüşmemiz var. Antalyaspor için en iyisi olabilecek en büyük başarıyı sağlayabilecek, Nuri hocamızın yerini doldurabilecek bir hocayla alakalı görüşüyoruz. Karar vermek üzere, ekip olarak çalışma yapıyoruz. Şu anda herhangi bir isim veya bir şey söylememiz yanlış olur. Hem yerli hem yabancı olarak görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta içerisinde isim netleşmiş olur" ifadelerine yer verdi.

"Antalyaspor çok değerli"

Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, "Son 2-3 gün hepimiz adına bayağı yoğun geçti. Anlayışı için, beni anladığı için, başkanıma, yönetime ve Antalyaspor camiasına çok teşekkür ediyorum. Benim için Antalyaspor çok değerli. Geçen hafta hayal edemeyeceğim ve düşünemeyeceğim bir karar aldım. Bundan 2-3 gün önce evimden, gelen teklifi masaya yatırdık. Başkanımla konuştum. Bu teklifi kabul etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun tüm planlamalarımıza rağmen bana yol verdi ve 'hayalinin peşinde koş' dedi ve gururlandığını söyledi. Tüm kamuoyunun önünde başkanıma ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Antalyaspor camiasına da, Antalyaspor'un benim için ne kadar önemli olduğunun ne anlamda olduğunu artık söylememe gerek yok galiba. Bunu her gün, iyi günde, kötü günde her zaman yansıtmaya çalıştım. Hem saha içinde hem saha dışında. Kulübümüzün değerlerini korumaya çalıştım. Kulübümüzü korumaya çalıştım. Şehrimizi korumaya çalıştım. İnşallah herkes bunu görmüştür. Bundan hiç şüphem yok zaten" dedi.

"Antalyaspor camiasının gönlü rahat olsun"

Antalyaspor ve futbolcularının çok değerli olduğunu söyleyen Nuri Şahin, takımın başarılı olacağına inandığını kaydetti. Karalar bağlamaya gerek olmadığının altını çizen Şahin, "Çünkü çok karakterli, çok büyük ve iyi futbolcular var. Başkanımıza her zaman yanlarında olduğumu ve destek vereceğimi söyledim. Antalyaspor çok iyi bir durumda. İnşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Başkanım 5 gün önce yaptığı basın toplantısında böyle bir durum söz konusu değildi. Yani bu konuda kimseyi sosyal medya çağında yaşadığımız için bu konuda kimseyi mağdur etmeye gerek yok. Çünkü biz her zaman birbirimize açık olduk. Her zaman açık sözlü olduk. O yüzden tüm Antalyaspor camiasının gönlü rahat olsun. Bunlar gerçekten son günlerde gelişen şeyler. Burada kimseyi hedef almaya veya linç etmeye gerek yok. Burada oturan herkes tüm yönetim futbolcuları Antalyaspor'un başarısı için çalışıyor, kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

"Dortmund olunca çok düşündüm"

Bir basın mensubunun 'ayrılışınızın zamanlaması doğru mu? sorusuna Nuri Şahin, "Tabii ki ideal bir zaman değil. Bunu inkar edecek durumda değilim. Futbol adamı olarak devre arasında ayrılmak tabii ki her zaman doğru değil ama futbolun dinamikleri, futbolun zamanlaması çok farklı ilerliyor. Siz de biliyorsunuz. Biz planlamalarımızı yaparken tamamen buraya odaklı planlar yaptık. Tabii takdir edeceksiniz ki bana geçtiğimiz aylarda çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi. Ben hiçbirini kabul etmedim. Benim için inanın bana sadece bir kulüp için böyle bir düşünceye sahip olurum. O da Borussia Dortmund, bu zamanda gelmesi benim suçum değil. Sadece ve sadece Borussia Dortmund olduğu için çok düşündüm. Gerçekten çok düşündüm ama hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah. Dediğim gibi ilk zamanlamayı tercih ettik. Bunu inkar edemem" diye yanıt verdi.

Şahin, Borussia Dortmund ile ilgili yöneltilen sorulara ise cevap vermedi.

Başkan Sinan Boztepe, Antalyaspor'a verdiği katkılardan dolayı Nuri Şahin'e plaket takdim etti. - ANTALYA