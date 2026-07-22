Haberler

Başakşehir-Inter Turku maçının ardından

Başakşehir-Inter Turku maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Nuri Şahin, üzüntülü olduklarını ancak turu geçeceklerine inandığını söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 10-15 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Nuri Şahin, "Üzüntülü bir sonuç oldu. Net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk. İlk 10-15 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık. Dağınık bir görüntü verdik. Kontrolün bize geçtiği anda atak savunmasından birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği nedeniyle çok gereksiz bir gol yedik. Birçok pozisyona girdik. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. İkinci yarıdaki isteğimizle orada turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mücadelede 21 gol pozisyonuna girmelerine rağmen fileleri sadece 1 kez havalandırmalarıyla ilgili 37 yaşındaki teknik adam, "Pozisyona girmek önemli ama aynı zamanda pozisyon vermemek gerekiyor. Hiç beklemediğim pozisyonlar verdik. Çalışmamız lazım. Goller gelecektir. Endişelenecek bir durum yok. Bazı oyuncular da yüzde 100 hazır değil. Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim." diye konuştu.

Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Emin Bayram'ın performansıyla ilgili bir soruyu Şahin, "Ne kadar iyi bir oyuncu aldığımızı gördük. Son yıllarda stoperlerden çok gol atamıyorduk. Emin bunu kırdı. İnşallah devamı gelir. Çok adaptasyon sorunu yaşamadı." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Havanın aniden kararmasıyla ortaya çıktı, kente kabus gibi çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
DMM'den 'DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü' iddialarına yalanlama

Büyük talep gören uygulama ile ilgili ortalığı karıştıran iddia
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Özgür Özel'in yeni partisine katılmayacak

Cezaevindeki Mehmet Murat Çalık'ın tarafı belli oldu
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler