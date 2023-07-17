Nuri Şahin: Arda Güler'in Real Madrid'de tutunacağından eminim

Fraport Tav Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Arda'ya tavsiye verecek kişiler biz değiliz. Ben Arda'nın basın toplantısını izledim. Basın tanıtımını, ilk idmanlarını izledim. Müthiş bir çocuk, Allah yolunu açık etsin. Bizi gururlandırıyor. Gururlandırmaya da devam edecektir. Orada tutunacağından ben çok çok eminim. Arda çok çok büyük bir yetenek. Çok büyük bir futbolcu. Allah yolunu açık etsin, onunla gurur duyuyoruz her zamanda gurur duymaya devam edeceğiz. Ama ona şu anda öğüt verecek durumda değiliz" dedi.

Fraport Tav Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının Burdur kampını tamamladıktan sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın futbol sorumlusu Nuri Şahin, akşam saatlerinde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, takıma yapılacak transferlerden, Arda Güler'e kadar sorulan sorulara cevap verdi.

Nuri Şahin açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.