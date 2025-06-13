Nur Arı, Avrupa Takımlar Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı

İzmir'de düzenlenen Atletizm Büyükler Avrupa Takımlar Şampiyonası seçmelerinde, uzun atlama branşında yarışan Bilecikli sporcu Nur Arı, 6.10 metrelik atlayışıyla şampiyon oldu.

Elde ettiği bu derecenin ardından genç sporcu, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Bilecik'i temsil etmeye hak kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, "Ülkemizi ve ilimizi Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda temsil edecek olan sporcumuz Nur Arı'ya ve antrenörümüz Mert Moralı'ya başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nur Arı'nın Avrupa'daki şampiyonada göstereceği performans, atletizm camiasında merakla bekleniyor. - BİLECİK